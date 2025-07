62-letni szkoleniowiec był już kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski dwa lata temu. Wtedy prezes PZPN miał do końca zastanawiać się kogo zatrudnić. W ścisłej czołówce był właśnie Petković . Kulesza postawił na Fernando Santosa. Nie okazało się to dobrym strzałem i szybko Portugalczyka zastąpił Michał Probierz.

Być może jednak prezes PZPN zaskoczy wyborem i postawi na zagranicznego szkoleniowca. Jak się dowiedzieliśmy, Kulesza miał wrócić do pomysłu z zatrudnieniem Petkovicia. To były piłkarz klubów z terenów obecnej Bośni i Hercegowiny. W 1987 roku wyjechał do Szwajcarii, grał w kilku zespołach i tam zakończył karierę zawodnika, a rozpoczął trenerską. Prowadził m. in. FC Lugano, Young Boys Berno, FC Sion i włoskie Lazio.