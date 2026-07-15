- Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena "Kibu" dołącza do sztabu reprezentacji Polski. 54-letni szkoleniowiec obejmie funkcję drugiego trenera kadry narodowej - poinformował w oficjalnym komunikacie portal "Łączy nas piłka".

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Warto podkreślić, że to kolejny rozdział wspólnej pracy doświadczonego szkoleniowca z Janem Urbanem. Wcześniej selekcjoner reprezentacji Polski mógł liczyć na wsparcie hiszpańskiego kompana w sztabie Legii Warszawa, Zagłębia Lubin, Osasuny, Lecha Poznań oraz Śląska Wrocław.

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Kibu Vicuña jest znany z polskich boisk także z pracy w roli pierwszego trenera. W przeszłości miał okazję prowadzić Wisłę Płock oraz ŁKS Łódź.

Ostatnie lata 54-latek spędził w Indiach, świętując sukcesy. - Z Mohun Bagan w 2020 roku wywalczył mistrzostwo Indii, a w 2026 roku jako trener Diamond Harbour FC wygrał Indian Football League - wylicza "Łączy nas piłka".

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Poprzednio rolę drugiego trenera w sztabie reprezentacji Polski pełnił niezwykle ceniony w środowisku piłkarskim Jacek Magiera, który niespodziewanie odszedł od nas w kwietniu tego roku.

Jan Urban nie ukrywał, w ostatnim czasie, że planuje pozyskać nowego współpracownika. Chciał, by dołączył do niego już przed ostatnim zgrupowaniem, o czym mówił otwarcie, odnosząc się między innymi właśnie do kandydatury Hiszpana.

- Chciałem, aby tak się stało na tym zgrupowaniu. Niestety do tego nie doszło. Ale i tak musimy to zrobić. Mamy trochę czasu, bo kolejny mecz kadry to dopiero wrzesień. Mamy czas na przemyślenia. Z tego co wiem, kontrakt Kibu jeszcze obowiązuje. Być może jest opcją, pracowaliśmy razem - mówił selekcjoner "Biało-Czerwonych" jeszcze w maju.

Swoje najbliższe mecze reprezentacja Polski rozegra pod koniec września, mierząc się w rozgrywkach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją.

Jan Urban Foto Olimpik AFP

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