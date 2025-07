Nowy selekcjoner wybrany. Kulesza ujawnił szczegóły, padła konkretna data

Saga związana z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski zdaje się zbliżać do upragnionego przez wielu zakończenia. Już jakiś czas temu otrzymywaliśmy sygnały, jakoby Cezary Kulesza miał wreszcie zdecydować, który z kandydatów finalnie obejmie ster kadry narodowej. Sam zainteresowany nie potwierdzał jednak tych doniesień ... do czasu.

Dziś prezes PZPN-u udzielił przełomowego wywiadu dla portalu "Sport.pl". W nim to poruszył kwestie dogadywania warunków umowy z długo wyczekiwanym następcą Michała Probierza. Ton jego wypowiedzi wskazywał na to, że Kulesza wie już kto obejmie funkcję szkoleniowca "Biało-czerwonych".