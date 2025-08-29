O 12:00 w sieci pojawiła się lista piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Kibice i dziennikarze mają o czym dyskutować. Do kadry wraca Robert Lewandowski, ale tego można się było domyślać już miesiąc temu. Zaproszenie na zgrupowanie dostało kilku zawodników, którzy nie byli ważnymi postaciami dla kadry już od jakiegoś czasu: Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Tomasz Kędziora, Kamil Grabara czy Paweł Wszołek.

Selekcjoner zdecydował się na pierwsze powołania dla Jana Ziółkowskiego i Arkadiusza Pyrki. Drugą szansę po dwóch latach otrzymał Przemysław Wiśniewski. W gronie póki co odrzuconych znajdują się Marcin Bułka (o którym trener mówił, że niejako traci go z radarów przez transfer do Arabii Saudyjskiej) czy Oskar Repka.

Jak na decyzje personalne Urbana zareagowali eksperci na platformie X? "Powołania są świetne. Autorskie, przemyślane, ale też nie ma poczucia, że kogoś brakuje [...] Jest też nareszcie Grabara, bo nie stać nas, by z niego rezygnować" - napisał współpracujący z Eurosportem Szymon Ratajczak.

Eksperci komentują powołania do reprezentacji Polski. Podkreślają odwagę

"Odważne i brawurowe. Zapraszając na kadrę Pyrkę, Kapustkę, Grosickiego i Wiśniewskiego nowy selekcjoner od razu pokazał, że ten dom umebluje po swojemu. Dla mnie - to plus. Teraz czekam na efekty" - to z kolei wpis Sebastiana Staszewskiego współpracującego z "Przeglądem Sportowym", "Faktem" oraz "Meczykami".

Mateusz Rokuszewski zastanawia się, jak Urban obsadzi dwa miejsca w środku defensywy. "To co, zaczniemy pewnie z Kiwiorem na lewej obronie, więc ciekawe, kto partnerem Bednarka" - napisał.

"Przytomne powołania, z elementem autorskim Jana Urbana. Moim zdaniem nie ma szoków. Dołożył swój podpis Arkadiuszem Pyrką czy Przemysławem Wiśniewskim. Mało piłkarzy z Ekstraklasy, ale na nich też przyjdzie czas. Dla mnie powołania są ok, nie ma do czego się przyczepić" - tak stwierdził Tomasz Włodarczyk.

Marcin Gazda z Eleven Sports zdecydował się na drobny paralelizm składniowy. "Największe zaskoczenie z powołanych - Kapustka. Największe zaskoczenie z nieobecnych - Repka" - stwierdził.

Wspomniany Ratajczak skomentował też fakt mianowania Lewandowskiego na kapitana zespołu. "Bardzo dobrze rozwiązana sprawa opaski" - podkreślił.

Jan Urban Piotr Matusewicz East News

Bartosz Kapustka Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kamil Grosicki Maciej Witkowski/REPORTER East News