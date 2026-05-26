Wychowanek Lechii Gdańsk w 2021 roku przeszedł do Legii Warszawa, a dwa lata później trafił już do FSV Mainz. W zespole z Moguncji najpierw grał w zespole do lat 17, potem do lat 19, a przed tym sezonem trafił do rezerw. Kilka miesięcy w drugiej drużynie wystarczyło, by znalazł się już w pierwszej.

W juniorach we wszystkich występach (40) grał w podstawowym składzie i tylko raz został zmieniony. W wieku 18 lat zadebiutował w seniorach w czwartej lidze niemieckiej. Obecny sezon zaczął jeszcze w rezerwach, ale już w październiku trafił do pierwszej drużyny. Co ciekawe, zanim zagrał pierwszy raz w Bundeslidze, najpierw wystąpił w Lidze Konferencji. Z powodu kontuzji awaryjnie zastąpił jednego ze stoperów w meczu z Omonią Nikozja.

"Obrońcy zazwyczaj debiutują znacznie później, ale już podczas przygotowań przed sezonem pokazał, że ma odwagę i siłę, dlatego dostał swoją szansę" - wyjaśniał Bo Henriksen, ówczesny trener FSV, dla którego mierzący 1,95 m zawodnik jest "wielkim talentem".

Niko Bungert, dyrektor sportowy dodał wtedy: "17-latka wystawia się w pierwszym składzie na tak ważny mecz tylko wtedy, gdy ma się do niego pełne zaufanie. Jest młody, ale na każdym treningu gra jak doświadczony zawodowiec. Dlatego absolutnie zasłużył na zaufanie, jakim go obdarzono. Miejmy nadzieję, że po tym pierwszym kroku nastąpi wiele kolejnych".

I nastąpiło - w fazie ligowej LK Potulski zaliczył pięć występów z sześciu, a potem jeszcze dwa w 1/8 finału i jeden w ćwierćfinale. Wiosną z pierwszą drużyną na 18 kolejek zagrał dwanaście razy (dziesięć razy od pierwszej minuty).

W Bundeslidze zadebiutował przeciwko SC Freiburg, a kolejny mecz był przeciwko Bayernowi. FSV sprawiło niespodziankę i zremisowało w Monachium 2:2, a Potulski zdobył pierwszą bramkę w niemieckiej Bundeslidze. Miał wtedy 18 lat i 56 dni. Jak wyliczyli niemieccy dziennikarze w historii tylko trzech piłkarzy strzeliło bramkę Bayernowi w młodszym wieku.

Dlatego trener i działacze chwalą Polaka. "Kacper wnosi do drużyny niesamowicie wiele, co jest rzadkością w jego wieku. W wieku 18 lat jest zdobył szacunek kolegów z drużyny i u dwóch różnych trenerów, a to mówi samo za siebie" - dodał dyrektor Bungert.

A następca Henriksena Urs Fischer mówi podobnie. "Radzi sobie naprawdę dobrze. Wchodzi do drużyny i gra jak 35-letni weteran. Oczywiście popełnia też błędy. Musi się na nich uczyć".

Potulski nie jest to postać anonimowa dla trenerów polskich reprezentacji młodzieżowych. Gra w nich regularnie od kadry U-16. W zespole do lat 17 zaliczył aż 18 występów - w tym na Euro, ale zabrakło go w kadrze na mistrzostwa świata do lat 17. Chętnie korzystał z niego także Wojciech Kobeszko, wówczas selekcjoner kadry do lat 19. Debiutował w wieku niespełna 17 lat, a rozegrał 11 spotkań. Wreszcie także Jerzy Brzęczek powoływał go na mecze eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. Potulski zagrał dwa razy, a Polacy są o krok od zakwalifikowania się do rozgrywek.

FSV Mainz w Bundeslidze zajęło dziesiąte miejsce. Polak był zwykle chwalony za wystepy, o czym też świadczą dość wysokie noty w Kickerze. 15 występów zostało ocenionych na 3,38 (w skali od 1 do 6). W drużynie lepszych było tylko pięciu zawodników (w tym dwóch bramkarzy).

