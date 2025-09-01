Nowe otwarcie w reprezentacji Polski. Tłumy przywitały piłkarzy Jana Urbana

Reprezentacja Polski od dłuższego czasu nie sprawia wrażenia drużyny, która wywołuje w kibicach pozytywne emocje. Sami piłkarze też zdają sobie z tego sprawę. - Nie dziwię się kibicom, że wątpią w tę drużynę - mówił w czerwcu w rozmowie z Interią Jakub Moder. Pomocnika Feyenoordu tym razem w kadrze zabrakło ze względu na problemy zdrowotne, więc nie był świadkiem, jak co najmniej kilkudziesięciu fanów zebrało się pod katowickim hotelem Monopol, by zebrać autografy i zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Ci byli na to otwarci - w czasie, gdy sami byliśmy pod hotelem, żaden nie odmówił.

Większość nie odpowiadała jednak na żadne pytania ze strony dziennikarzy, co raczej nie zaskakuje - przy takich okazjach nie zdarza się to często. - Lepiej nie pytać, żeby nie było takiej sytuacji, jak z Igą Świątek ostatnio - rzucił tylko żartem Krzysztof Piątek.

Grosik? Trzeba liczyć mecze na nowo

Bardziej rozmowny był Jakub Kamiński, który - sprowokowany pytaniem - pozwolił sobie na żart z powrotu Kamila Grosickiego.

Jak przyjąłeś zmianę trenera reprezentacji?

Jakub Kamiński (piłkarz reprezentacji Polski, FC Koeln): To nie jest moja decyzja. Ja jestem tylko od tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Cel jest prosty - wygrać oba spotkania. Z Holandią będzie ciężko, ale nasza sytuacja w tabeli jest taka, że tam też trzeba powalczyć.

Zaskoczył cię powrót Kamila Grosickiego?

Nie oglądam meczów Pogoni, ale skoro trener uznał, że Kamil pokazuje tam formę reprezentacyjną i będzie wartością dodaną, to powołanie jest naturalne. Nie ma co patrzeć w PESEL-e. W kadrze powinni grać najlepsi zawodnicy. Fajnie, że Kamil wrócił.

Grałeś w jego pożegnalnym meczu.

Więc chyba trzeba liczyć występy na nowo, zobaczymy, ile teraz Kamil uzbiera (śmiech).

Ostatnio nie zawsze wyglądało, jakbyście byli drużyną.

Ale nią jesteśmy. Chyba w każdym sporcie drużynowym jest tak, że nie każdy dogaduje się ze sobą. Zgrzyty też są czasem potrzebne, żeby coś z siebie wyrzucić. Tak funkcjonuje zdrowa szatnia.

Gdy wśród kibiców pojawił się Kamil Grosicki, fani zaczęli skandować "Grosik, Grosik!". W ostatnim czasie takie wsparcie nie było normą. Reprezentacja nie budziła większych emocji, a podczas wyjazdowych meczów zdarzało się, że w chwili przyjazdu pod hotel, nie było dosłownie nikogo. Teraz być może sprzyjał termin - ciepłe popołudnie 1 września - a być może zmiany, do których zaszło w drużynie. Na czele z przejęciem jej przez Jana Urbana, który zastąpił budzącego coraz większą niechęć wśród kibiców Michała Probierza.

Reprezentacja Polski - plan zgrupowania

Poniedziałek jest pierwszym dniem zgrupowania pod wodzą nowego selekcjonera. Jan Urban nie będzie miał zbyt wiele czasu na przekazanie drużynie swojej koncepcji, bo przed wylotem do Holandii zaplanowano tylko trzy treningi - wszystkie na nowych obiektach GKS-u Katowice. W środę późnym popołudniem kadra uda się do Holandii, gdzie w planie jest jedynie konferencja prasowa, a w czwartek mecz z faworytami grupy.

W planie na poniedziałek jest jeszcze wspólna konferencja prasowa Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego.

