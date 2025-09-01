Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowe otwarcie w reprezentacji Polski. Tłumy przywitały piłkarzy Jana Urbana

Przemysław Langier

Przemysław Langier

Takich tłumów na przywitanie polskich piłkarzy nie było dawno. Jeśli liczba kibiców pod hotelem reprezentacji Polski miałaby świadczyć o nowym kredycie zaufania, ten właśnie zostałby udzielony.

Piotr Zieliński
Piotr Zielińskimateriały prasowe

Reprezentacja Polski od dłuższego czasu nie sprawia wrażenia drużyny, która wywołuje w kibicach pozytywne emocje. Sami piłkarze też zdają sobie z tego sprawę. - Nie dziwię się kibicom, że wątpią w tę drużynę - mówił w czerwcu w rozmowie z Interią Jakub Moder. Pomocnika Feyenoordu tym razem w kadrze zabrakło ze względu na problemy zdrowotne, więc nie był świadkiem, jak co najmniej kilkudziesięciu fanów zebrało się pod katowickim hotelem Monopol, by zebrać autografy i zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami. Ci byli na to otwarci - w czasie, gdy sami byliśmy pod hotelem, żaden nie odmówił.

Większość nie odpowiadała jednak na żadne pytania ze strony dziennikarzy, co raczej nie zaskakuje - przy takich okazjach nie zdarza się to często. - Lepiej nie pytać, żeby nie było takiej sytuacji, jak z Igą Świątek ostatnio - rzucił tylko żartem Krzysztof Piątek.

Grosik? Trzeba liczyć mecze na nowo

Bardziej rozmowny był Jakub Kamiński, który - sprowokowany pytaniem - pozwolił sobie na żart z powrotu Kamila Grosickiego.

Jak przyjąłeś zmianę trenera reprezentacji?

Jakub Kamiński (piłkarz reprezentacji Polski, FC Koeln): To nie jest moja decyzja. Ja jestem tylko od tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Cel jest prosty - wygrać oba spotkania. Z Holandią będzie ciężko, ale nasza sytuacja w tabeli jest taka, że tam też trzeba powalczyć.

Zaskoczył cię powrót Kamila Grosickiego?

Nie oglądam meczów Pogoni, ale skoro trener uznał, że Kamil pokazuje tam formę reprezentacyjną i będzie wartością dodaną, to powołanie jest naturalne. Nie ma co patrzeć w PESEL-e. W kadrze powinni grać najlepsi zawodnicy. Fajnie, że Kamil wrócił.

Grałeś w jego pożegnalnym meczu.

Więc chyba trzeba liczyć występy na nowo, zobaczymy, ile teraz Kamil uzbiera (śmiech).

Ostatnio nie zawsze wyglądało, jakbyście byli drużyną.

Ale nią jesteśmy. Chyba w każdym sporcie drużynowym jest tak, że nie każdy dogaduje się ze sobą. Zgrzyty też są czasem potrzebne, żeby coś z siebie wyrzucić. Tak funkcjonuje zdrowa szatnia.

***

Gdy wśród kibiców pojawił się Kamil Grosicki, fani zaczęli skandować "Grosik, Grosik!". W ostatnim czasie takie wsparcie nie było normą. Reprezentacja nie budziła większych emocji, a podczas wyjazdowych meczów zdarzało się, że w chwili przyjazdu pod hotel, nie było dosłownie nikogo. Teraz być może sprzyjał termin - ciepłe popołudnie 1 września - a być może zmiany, do których zaszło w drużynie. Na czele z przejęciem jej przez Jana Urbana, który zastąpił budzącego coraz większą niechęć wśród kibiców Michała Probierza.

Zobacz również:

Urban, Dziekanowski
Reprezentacja

Legendarny reprezentant zobaczył, co zrobił Urban. I nie wytrzymał. "Jest to śmieszne"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Reprezentacja Polski - plan zgrupowania

Poniedziałek jest pierwszym dniem zgrupowania pod wodzą nowego selekcjonera. Jan Urban nie będzie miał zbyt wiele czasu na przekazanie drużynie swojej koncepcji, bo przed wylotem do Holandii zaplanowano tylko trzy treningi - wszystkie na nowych obiektach GKS-u Katowice. W środę późnym popołudniem kadra uda się do Holandii, gdzie w planie jest jedynie konferencja prasowa, a w czwartek mecz z faworytami grupy.

W planie na poniedziałek jest jeszcze wspólna konferencja prasowa Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego.

Tłum młodych i dorosłych kibiców odgrodzonych barierką na tle miejskiej zabudowy, trzymających piłki i koszulki piłkarskie, entuzjastycznie oczekujących na autografy lub spotkanie z piłkarzem.
Adam Buksamateriały prasowe
Grupa dzieci i młodzieży zgromadzona przy barierkach, pozująca do zdjęcia ze znanym sportowcem, wokół widoczni kibice trzymający koszulki oraz szaliki z napisem Lewandowski
Jan Ziółkowskimateriały prasowe
Autograf piłkarza składany na piłce nożnej i innych przedmiotach, otoczony przez kibiców i osoby robiące zdjęcia, za barierką ochronną, w tle widoczny samochód i zabudowania miejskie.
Bartosz Kapustkamateriały prasowe
Mężczyzna podpisuje piłkę nożną, otoczony przez kilku fanów, z których jeden nagrywa zdarzenie telefonem, a drugi trzyma kamerę; w tle centrum miasta z budynkami i tłumem ludzi.
Paweł Wszołekmateriały prasowe
Mężczyzna podpisuje koszulkę dla fana, wokół znajdują się ludzie obserwujący sytuację, w tle wielopiętrowy budynek z napisem OPAL, jasny dzień, wydarzenie w przestrzeni publicznej.
Krzysztof Piątekmateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja