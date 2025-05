Nowe informacje ws. stanu zdrowia Tomaszewskiego. Legendarny bramkarz przeszedł operację

Któż nie kojarzy Jana Tomaszewskiego . Polski bramkarz, broniący za czasów legendarnych "Orłów Górskiego", "Człowiek, który zatrzymał Anglików" czy "Bohater z Wembley", to kilka przydomków, które otrzymał 77-letni były już reprezentant naszego kraju.

W późniejszych latach spełniał się on także w roli komentatora, który nie bał się wypowiadać w niemal każdym temacie, związanym w jakikolwiek sposób z polskim sportem, nierzadko nie gryząc się przy tym w język.

Niestety w ostatnim czasie legendarny golkiper nie może cieszyć się pełnią zdrowia. Pierwsze informacje o problemach Tomaszewskiego pojawiły się już w listopadzie 2024 roku. Teraz jednak sytuacja stała się dużo bardziej poważna. 18 maja portal "sport.se.pl" przekazał, że Tomaszewski trafił do szpitala , uskarżając się na ogromny ból. Badania wykazały, iż cierpiał on z powodu zakrzepu pęcherza, w przypadku którego niezbędna okazała się być operacja.

Tomaszewski przeszedł udany zabieg. Legendarny bramkarz prosi fanów o wsparcie

19 maja wspomniany wcześniej "sport.se.pl" poinformował opinię publiczną o udanej operacji, której poddany został Jan Tomaszewski . "Wczoraj Tomaszewski przeszedł operację i - jak dowiedział się "Super Express" - była ona udana. I to jest w tym momencie najważniejsze. Rodzina wciąż czeka jednak na diagnozę, co dalej z legendarnym bramkarzem" - przekazali redaktorzy wspomnianego portalu.

Dodatkowo w swoim materiale zawarli oni krótką wypowiedź byłego golkipera, w której ten dokładnie opisuje swoją obecną sytuację. "Ból był okropny, nie do wytrzymania. Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt. Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować. Choć teraz ból jest nieco mniejszy, to wciąż nie jest dobrze. Lekarz mówi, że trochę w tym szpitalu zostanę. Pragnę poprosić widzów [...] żeby trzymali za mnie kciuki w tym trudnym czasie" - mówi Jan Tomaszewski.