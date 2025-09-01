Nowa wersja "Lewego", Urban ucina jedną kwestię. Co wiemy przed meczami?

Pracując przez kilkanaście lat przy reprezentacji Polski, zdążyłem poznać wiele twarzy Roberta Lewandowskiego - od piłkarza zmęczonego ogólną atmosferą wokół drużyny lub po prostu stylem, jaki reprezentuje, przez zadowolenie, aż po entuzjazm. Napastnik Barcelony nie potrafi udawać, nawet, gdy sytuacja by mu na to pozwoliła. Gdy nie podobała mu się dekoncentracja zespołu w meczu z Czarnogórą, który ostatecznie dał awans na mistrzostwa świata 2018 - jako jedyny wyraźnie to artykułował. Gdy w 2022 roku opowiadał o swoim premierowym golu dla Polski na mundialu - szkliły mu się oczy. Znamy Lewandowskiego narzekającego, znamy dumnego, znamy wyczekującego na coś dobrego. Obecnie jesteśmy w ostatniej z wymienionych faz.

Być może wpływ na to miało wsparcie kibiców, które płynęło szeroką falą. Lewandowski wcześniej się do niego nie odnosił, ale na trzy dni przed meczem z Holandią można było odnieść wrażenie, że gdy wreszcie za nie podziękował, lekko złamał mu się głos. Po jego pierwszej konferencji po powrocie - a także po tym, jak pod hotelem kadry reagował na prośby o autograf lub zrobienie sobie zdjęcia - można odnieść wrażenie, że został mentalnie napędzony do tego stopnia, że trudno było bardziej. To dobry znak, nawet jeśli sam nie ma pojęcia, czy ze względu na wcześniejszą kontuzję i małą liczbę minut na boisku po powrocie, będzie w stanie zagrać w tak krótkim czasie dwukrotnie w pełnym wymiarze czasowym.

Jan Urban ucina kwestię opaski

Tego póki co nie wie też Jan Urban, który na pewno zostawił za sobą etap dyskusji na temat kapitańskiej opaski. Tak wynikało z piątkowego komunikatu PZPN i tak też to wyglądało na konferencji prasowej. Pytanie, czy sam piłkarz planuje rozwiązanie kwestii niepokojących doniesień ze środka drużyny, jakie pojawiały się podczas zgrupowania w Helsinkach, pozostało bez odpowiedzi. - Zaczynamy nowy etap - powiedział Emil Kopański, rzecznik kadry, zanim Lewandowski zabrał głos w tej kwestii.

Selekcjoner nie pozostawił natomiast złudzeń w kwestii tego, co można zrobić podczas tak krótkiego zgrupowania. - Na detalach, przede wszystkim. Mówimy o różnych rzeczach, choćby o zmianie systemu, musimy być przygotowani na wszystkie warianty. Moim zadaniem jest wyciągnąć z tej drużyny, którą mam, jak najwięcej pod względem sportowym. W tak krótkim czasie czeka nas na pewno wiele odpraw - mówił, jakby potwierdzając własny wizerunek. Trenera, który w równej mierze, co do taktyki, przykłada wagę do rozmów z zawodnikami.

Co do taktyki, wydaje się, że selekcjoner skłania się już teraz do gry czterema obrońcami. Jeszcze niedawno w rozmowie z Interią potwierdzał, że o ile docelowo takie ustawienie będzie jego wyjściowym, o tyle niekoniecznie już od września. Teraz zdradził, że skłania się do wystawienia prawonożnego piłkarza na lewej obronie - co jest już odpowiedzią, jak ma wyglądać reprezentacja w Holandii.

Zagadką jest zestawienie personalne, bo sam selekcjoner zdaje się zadawać sobie pytanie: który mecz jest ważniejszy - z Holandią, czy Finlandią. I chyba nie ma jeszcze na nie odpowiedzi, bo "równie ważne" nie wchodzi z grę w sytuacji, w której jedenastki muszą się różnić - choćby ze względu na małą liczbę minut, jakie wielu jego piłkarzy łapie w klubach. Trudno zakładać, że wobec tego każdy z tych zawodników będzie w stanie rozegrać dwa pełne mecze w ciągu trzech dni. - Martwi mnie Piotrek Zieliński, choć on jest pewien, że będzie dostawał swoje szanse w klubie. Ale Robert Lewandowski grał po kontuzji bardzo mało, Jakub Kiwior również. Są zdrowi, są po okresie przygotowawczym, mogą łapać zdecydowanie więcej minut, ale trudno oczekiwać, ze w tak krótkim czasie zagrają dwa dobre spotkania po 90 minut. Musimy rozmawiać z zawodnikami, kto jest w jakiej dyspozycji fizycznej - mówił.

Powietrze do szatni na pewno zostało wpuszczone. Za tydzień będziemy już wiedzieć, czy jego brak był głównym problemem, czy przyczyny leżą jeszcze głębiej. Obyśmy nie musieli się nad tym zastanawiać.

Jan Urban Micha³ Meissner PAP

Jan Urban i Robert Lewandowski Lukasz Gdak / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP