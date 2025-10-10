Niespodziewany problem w meczu Polaków. To wpłynęło na grę?

Kacper Kozłowski: - Dziś boisko nie pomagało. Było bardzo grząskie, odczuwały to obie drużyny, ale nie można zrzucać winy na murawę za to, jak wyglądał ten mecz.

Bartosz Kapustka: - Był dziś problem z murawą. Było bardzo ślisko, nie pomagały nawet wkręty. Nie wiem, czy temat był poruszany w przerwie, bo nie było mnie wtedy w szatni, ale ewidentnie był kłopot z łapaniem równowagi.

Obaj piłkarze, którzy wyszli do dziennikarzy o murawę zostali zapytani - nie mówili o tym w formie wymówki, jedynie potwierdzili obserwacje. Później mowa była już tylko o kwestiach piłkarskich.

- Miałem pomóc Kubie Piotrowskiemu w rozgrywaniu piłki, grać jak najszybciej na jeden-dwa kontakty. Ostatnie 10-15 minut było takie, że zbyt mocno się cofnęliśmy, a nasza gra nie wyglądała na taką, jak byśmy sobie życzyli, ale trzeba docenić, że ten mecz wygraliśmy - mówił Bartosz Kapustka.

Kacper Kozłowski, dla którego mecz z Nową Zelandią był pierwszym od dłuższego czasu występem reprezentacyjnym, cieszył się z udziału przy bramce. - Super akcja nam wyszła. Tyle z pozytywów, bo miałem wcześniej kilka akcji, które powinienem zakończyć strzałem, ale zabrakło decyzji. Cóż, człowiek uczy się na błędach.

Kapustka też miał swoje chwile radości. - To olbrzymie wyróżnienie, że jestem na reprezentacji. To jest sens gry w piłkę, nie ma dla mnie większej dumy. Czy byłem zaskoczony powołaniem? Nie wiem, nie śledziłem tego jakoś uważnie, nie dywagowałem. Skupiłem się na pracy.

Piłkarz Legii mówił też o debiucie Jana Ziółkowskiego: - Olbrzymia sprawa, zasłużył na to. Zaliczył parę interwencji, które uchroniły nas przed stratą bramki. Janek to ten typ piłkarza, który zawsze daje z siebie maxa.

Taką jedenastką "Biało-Czerwoni" prawdopodobnie po raz drugi nie wybiegną już na murawę Art Service PAP

Bartosz Kapustka Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP