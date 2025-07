Niespodziewany debiut, a potem wielki dramat. Polski talent musi zmienić otoczenie

Mateusz Kowalski przygodę z piłką rozpoczynał w rodzinnym Tczewie. Poprzez lokalnego Orła i Gryfa trafił do Jagiellonii Białystok, gdzie brylował w drużynach juniorskich. Bardzo szybko udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole, w zasadzie pomijając etap wdrożenia w trzecioligowych rezerwach.

Piorunujące wejście do Ekstraklasy i szybki transfer do Włoch

Debiut w "Jadze" miał wręcz wymarzony. Kowalski swoją szansę otrzymał już na inaugurację sezonu 2022/23 podczas meczu z Piastem Gliwice. 16-latek pojawił się na boisku już w doliczonym czasie gry zmieniając Jesusa Imaza, a już kilkadziesiąt sekund później strzelił premierowego gola na boiskach Ekstraklasy

Dla Kowalskiego nie był to okazjonalny występ, po którym nastąpił powrót na trybuny, a w najlepszym wypadku na ławkę rezerwowych. Ówczesny trener Jagiellonii Maciej Stolarczyk coraz chętniej stawiał na utalentowanego juniora. Do końca rundy jesiennej Kowalski zanotował 11 występów na boiskach Ekstraklasy, lecz tylko jeden od pierwszej minuty. 29 października 2022 roku do gola strzelonego Piastowi młody zawodnik Jagiellonii dorzucił jeszcze trafienie przeciwko Legii Warszawa.

Mateusz Kowalski zdecydował się na odważny ruch. W wieku 17 lat, po rozegraniu zaledwie jednej rundy w Ekstraklasie, zdecydował się na transfer do włoskiej Parmy. Na początku oczywiście nie mogło być mowy o występach w Serie B, lecz Kowalski na tyle dobrze prezentował się w młodzieżowych rozgrywkach Primavery, że po półtorej roku przyszła szansa na debiut w pierwszym zespole.

Debiut, a później poważny uraz. Katastrofa młodzieżowego reprezentanta Polski

Debiut w Parmie nie był zbyt okazały. Kowalski pojawił się na boisku w końcówce przegranego meczu I rundy Pucharu Włoch z Palermo. W pamięci zapadł natomiast debiut w Serie A. Polak niespodziewanie znalazł się w wyjściowym składzie na prestiżową potyczkę z SSC Napoli. Mało tego, Kowalski był o włos od strzelenia gola. W 15. minucie po jego uderzeniu głową futbolówka zatrzymała się na poprzeczce.

Uskrzydlony przełomem w Parmie Kowalski pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 20. Zespół ten przygotowywał się do meczu z Portugalią w ramach turnieju Elite League. W Faro Kowalski się jednak nie pojawił. Pomocnik Parmy podczas jednego z treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie, co oznaczało dla niego bardzo długą przerwę w grze.

Kowalski wrócił do zdrowia. W planach wypożyczenie

Na całe szczęście z rosłym zawodnikiem (197 centymetrów wzrostu) jest już wszystko w porządku. Kowalski za niedługo wróci do treningów. Jak informuje portal "tuttomercatoweb.com" młodzieżowy reprezentant Polski ma zostać w najbliższym czasie wypożyczony przez Parmę. Działacze włoskiego klubu chcą dać Polakowi szansę na odbudowanie się w miejscu, gdzie otrzyma szansę na regularne występy.

Według włoskich dziennikarzy na ten moment pojawiają się dwie opcje. Pierwszą z nich jest transfer czasowy do występującego w holenderskiej drugiej lidze Helmond Sport. Na drugim biegunie znajduje się potencjalny wyjazd do Danii. Wypożyczeniem Kowalskiego zainteresowany ma być Sonderjyske, który do pewnego momentu był realnie zagrożony spadkiem.

Obie możliwości wydają się być atrakcyjne dla młodego zawodnika, który potrzebuje jak najwięcej minut spędzonych na boisku, by jak najszybciej wrócić do formy sprzed poważnej kontuzji. Bo wiele wskazuje na to, że w Parmie z grą Kowalski może mieć poważny problem.

Mateusz Kowalski w barwach Parmy Franco Romano AFP

