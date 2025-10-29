Niepublikowane sceny z prywatnego spotkania Lewandowskiego z Krychowiakiem. Szklanki poszły w ruch

Nie było tajemnicą, że kariera Grzegorza Krychowiaka powoli zbliża się do końca. Jeden z liderów polskiej kadry za czasów przede wszystkim Adama Nawałki miał najlepsze lata za sobą i postanowił zwiedzić nieco mniej rozpoznawalne kluby. Grał m.in. W AEK-u Ateny, Anorthosisie, a także w drużynach z Arabii Saudyjskiej. Jeszcze niedawno Krychowiak sam przekonywał, że mógłby jeszcze pograć na dobrym poziomie.

Niektórzy kibice liczyli po cichu, że były zawodnik Sevilli, czy Paris Saint-Germain być może zdecyduje się na powrót do polskiej ligi. I co prawda tak się stało, ale kierunek obrany przez piłkarza był co najmniej sensacyjny. Został zawodnikiem Mazura Radzymin i zagrał w tej ekipie jedno spotkanie. Kilka dni po meczu Krychowiak ogłosił, że kończy piłkarską karierę. W rozmowie z "Kanałem Zero" stwierdził, że piłka nie daje mu już takiej ekscytacji.

Spotkanie Krychowiaka i Lewandowskiego. Wymowne słowa kapitana reprezentacji Polski

Jak zwykle przy takiej okazji pojawiło się wiele komentarzy z podziękowaniami dla byłego już piłkarza. W mediach społecznościowych wymowny wpis umieścił Robert Lewandowski. "Grzegorz Krychowiak, dzięki za wszystko" - napisał napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski na InstaStories. Okazuje się, że nieco szersze podziękowania Lewandowski miał okazję przekazać podczas prywatnego spotkania z Krychowiakiem.

A wiadomo o nim z wpisu, jaki na platformie "X" umieścił Krychowiak. Były piłkarz zamieścił na portalu fragment serialu, w którym to on będzie główną postacią. Od 27 listopada kibice będą mogli zobaczyć 35-latka w nieco innym wydaniu. Wycinek serialu jest zapowiedzią tego, co czeka fanów. I właśnie na tym fragmencie można zobaczyć jak Krychowiak i Lewandowski stukają się szklankami z wodą, co były zawodnik opatrzył humorystycznym komentarzem.

"I po karierze. Dobrze, że nie ma naszego 3 Kompana, bo by nam nikt nie uwierzył, że to była woda" - napisał Krychowiak. Pisząc o trzecim kompanie miał najprawdopodobniej na myśli Wojciecha Szczęsnego, z którym się przyjaźni. "Dziękuję ci bardzo za wszystko, co zrobiłeś dla piłki nożnej" - powiedział na nagraniu kapitan reprezentacji Polski.

