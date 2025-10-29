Niepublikowane sceny z prywatnego spotkania Lewandowskiego z Krychowiakiem. Szklanki poszły w ruch
Jedną z najważniejszych informacji w polskiej piłce w ostatnich dniach była decyzja Grzegorza Krychowiaka o zakończeniu kariery. Doświadczony pomocnik postanowił zawiesić buty na kołku, choć jeszcze niedawno wydawało się, że będzie starał się znaleźć stałe miejsce pracy. Niedługo po wyjawieniu Krychowiaka stało się jasne, że wkrótce zobaczymy serial o byłym już piłkarzu. A w nim obrazki ze spotkania pomocnika z Robertem Lewandowskim.
Nie było tajemnicą, że kariera Grzegorza Krychowiaka powoli zbliża się do końca. Jeden z liderów polskiej kadry za czasów przede wszystkim Adama Nawałki miał najlepsze lata za sobą i postanowił zwiedzić nieco mniej rozpoznawalne kluby. Grał m.in. W AEK-u Ateny, Anorthosisie, a także w drużynach z Arabii Saudyjskiej. Jeszcze niedawno Krychowiak sam przekonywał, że mógłby jeszcze pograć na dobrym poziomie.
Niektórzy kibice liczyli po cichu, że były zawodnik Sevilli, czy Paris Saint-Germain być może zdecyduje się na powrót do polskiej ligi. I co prawda tak się stało, ale kierunek obrany przez piłkarza był co najmniej sensacyjny. Został zawodnikiem Mazura Radzymin i zagrał w tej ekipie jedno spotkanie. Kilka dni po meczu Krychowiak ogłosił, że kończy piłkarską karierę. W rozmowie z "Kanałem Zero" stwierdził, że piłka nie daje mu już takiej ekscytacji.
Spotkanie Krychowiaka i Lewandowskiego. Wymowne słowa kapitana reprezentacji Polski
Jak zwykle przy takiej okazji pojawiło się wiele komentarzy z podziękowaniami dla byłego już piłkarza. W mediach społecznościowych wymowny wpis umieścił Robert Lewandowski. "Grzegorz Krychowiak, dzięki za wszystko" - napisał napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski na InstaStories. Okazuje się, że nieco szersze podziękowania Lewandowski miał okazję przekazać podczas prywatnego spotkania z Krychowiakiem.
A wiadomo o nim z wpisu, jaki na platformie "X" umieścił Krychowiak. Były piłkarz zamieścił na portalu fragment serialu, w którym to on będzie główną postacią. Od 27 listopada kibice będą mogli zobaczyć 35-latka w nieco innym wydaniu. Wycinek serialu jest zapowiedzią tego, co czeka fanów. I właśnie na tym fragmencie można zobaczyć jak Krychowiak i Lewandowski stukają się szklankami z wodą, co były zawodnik opatrzył humorystycznym komentarzem.
"I po karierze. Dobrze, że nie ma naszego 3 Kompana, bo by nam nikt nie uwierzył, że to była woda" - napisał Krychowiak. Pisząc o trzecim kompanie miał najprawdopodobniej na myśli Wojciecha Szczęsnego, z którym się przyjaźni. "Dziękuję ci bardzo za wszystko, co zrobiłeś dla piłki nożnej" - powiedział na nagraniu kapitan reprezentacji Polski.