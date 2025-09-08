Niepokój u Holendrów, chodzi o zwycięstwo Polaków. Już czują presję
Po remisie z Holandią 1:1 piłkarska reprezentacja Polski w niedzielę na Stadionie Śląskim ograła Finlandię 3:1, dzięki czemu zdobyła niezwykle ważne trzy punkty do grupowej tabeli kwalifikacji mistrzostw świata. Spotkanie to bacznie obserwowali właśnie Holendrzy, którzy na tę chwilę mają taką samą liczbę"oczek" jak Polska. W tamtejszych mediach jasno skomentowano te wydarzenia.
Bardzo dobrze reprezentacja Polski będzie wspominać wrześniowe zgrupowanie. Podopieczni debiutującego w roli selekcjonera, Jana Urbana pierw nieoczekiwanie zremisowali z Holandią 1:1, a trzy dni później po emocjonującym spotkaniu pokonali Finów 3:1.
W ten sposób po pięciu rozegranych meczach (z ośmiu) w ramach kwalifikacji mistrzostw świata "Biało-Czerwoni" zajmują drugie miejsce w grupie z 10 punktami na koncie. Spotkanie to z zaciekawieniem z pewnością oglądali Holendrzy. Tamtejsze media od razu skomentowały wydarzenia z Chorzowa.
- W niedzielę Polska nie popełniła błędu w grupie kwalifikacyjnej reprezentacji Holandii do mistrzostw świata. Polacy pokonali Finlandię 3:1 - piszę nu.nl.
Do tego medium zaznacza, że w ten sposób Polacy wywierają presję na Holendrach, którzy mają tyle samo punktów w tabeli. Co prawda, kadra Ronalda Koemana ma rozegrane jedno spotkanie mniej.
- To zwycięstwo wywiera presję na reprezentację Holandii. Polska, podobnie jak Holandia, ma 10 punktów w grupie G, jednak rozegrała o jeden mecz więcej niż Holandia. Finlandia ma 7 punktów na koncie - dodano.
W podobnych tonach pisze także "De Telegraaf", jeden z najbardziej znanych dzienników w całym kraju. Ich zdaniem Polska napiera na Holandię.
- Polska pokonuje Finlandię i wywiera presję na holenderskiej reprezentacji w walce o bilet na mistrzostwa świata - napisano.
Polska pokonała Finlandię, jest ocena
Podczas całego zgrupowania kadra Jana Urbana zdobyła cztery na sześć możliwych punktów. Zdaniem vi.nl wynik ten jest wyjątkowo dobry.
- Polska spisała się wyjątkowo dobrze w walce o miejsce na mistrzostwach świata podczas tej przerwy na mecze reprezentacji. W czwartek zremisowała 1:1 z Holandią, a w niedzielę łatwo pokonała Finlandię, wygrywając 3:1 - czytamy.
Co ciekawe, niewiele brakowało, aby układ tabeli "polskiej" grupy wyglądał inaczej. Holendrzy w niedzielę mierzyli się z Litwą. Ci mimo zdecydowanego bycia faworytem i prowadzenia już 2:0 dali strzelić sobie dwa gole, dzięki czemu Litwini doprowadzili do remisu. Ostatecznie sprawy w swoje ręce wziął Memphis Depay, który ustalił wynik meczu na 3:2.
Następne zgrupowanie odbędzie się za miesiąc. Polska zmierzy się pierw towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie, już o punkty z Litwą (12 października).