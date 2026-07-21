W połowie maja 2026 roku Robert Lewandowski podjął kolejną ważną decyzję ws. swojej przyszłości. Polski napastnik obwieścił wówczas światu, że jego przygoda w szeregach Barcelony dobiega końca. Od tego czasu rozpoczęło się gorączkowe wyczekiwanie na dalsze posunięcie 37-latka.

Klubów chętnych do walki o podpis Polaka było naprawdę wiele. Batalię tę ostatecznie zwyciężyła jednak ekipa Chicago Fire, która od pewnego momentu bardzo głośno mówiła o swoim zainteresowaniu Lewandowskim.

Przenosiny do Stanów Zjednoczonych wywołały bardzo skrajne reakcje. Niektórzy kibice gratulowali Lewandowskiemu podjęcia słusznej decyzji, podczas gdy inni opisywali jego ruch jako kompletną katastrofę. Naturalnie gra w amerykańskiej lidze MLS budzi jeszcze jedno pytanie - czy poziom i specyfika rywalizacji w tej lidze zagwarantuje Lewandowskiemu miejsce w reprezentacji Polski?

Kolega Lewandowskiego spokojny o powołanie do reprezentacji

Rytm gry w lidze MLS znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczaiły kibiców europejskie zmagania. Tamtejsze rozgrywki rozpoczynają się pod koniec lutego i trwają aż do grudnia. Brak synchronizacji może przysparzać pewnych kłopotów w kwestii przerw reprezentacyjnych.

Czy podobne kłopoty obejmą Roberta Lewandowskiego? Na to pytanie, w rozmowie z "Onet Przeglądem Sportowym" odpowiedział jeden z kadrowiczów Jana Urbana - Przemysław Frankowski. Polski wahadłowy sam trafił do Chicago Fire w 2019 roku. Wówczas ruch ten był jednak postrzegany jako sportowy regres. Mimo to Frankowski nie żałuje wyjazdu za wielki ocean.

- Okazało się, że podjąłem dobrą decyzję. Wtedy MLS była mocna, a teraz jest jeszcze lepsza. Jednak już siedem lat temu, gdy analizowaliśmy z moimi agentami sytuację, nie mieliśmy wątpliwości, że łatwiej się stamtąd dostać do europejskich lig z TOP 5, niż z naszej Ekstraklasy - mówi Frankowski.

W tej samej rozmowie reprezentant Polski został również zapytany o odczucia względem transferu Lewandowskiego. Na ten temat wypowiedział się on w samych superlatywach. Dodatkowo to właśnie przy tym wątku podkreślił pewność względem reprezentacyjnej kariery 37-letniego napastnika.

Ucieszyłem się, że Robert podjął taką decyzję, bo ja mam Chicago w sercu, to był bardzo ważny etap w mojej karierze i w życiu. [...]. Przenosząc się do Chicago Fire, pokazałem, że można się piłkarsko rozwijać, choć — powiedzmy sobie szczerze — niektórzy mnie już skreślali. W przypadku Lewego (przygotowania do gry w reprezentacji red.) to jest w ogóle poza dyskusją, zwłaszcza że jesienią nie będzie trzech reprezentacyjnych slotów, a tylko dwa, a ten pierwszy dłuższy niż zwykle, niemal trzytygodniowy. Pamiętam, że gdy ja przylatywałem właściwie tylko na tydzień, to było ciężej. [...]. Robert świetnie zna swój organizm, ma dobrych doradców, którzy pomogą mu przygotować optymalną formę również na wyzwania związane z reprezentacją

Wygląda więc na to, że reprezentacyjna kariera Roberta Lewandowskiego nie jest póki co w żaden sposób zagrożona. Trudno wyobrazić sobie, aby Jan Urban zrezygnował z powołania dla najbardziej ikonicznego zawodnika w historii kraju nad Wisłą.

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Robert Lewandowski AFP

Przemysław Frankowski Marcin Golba AFP





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport