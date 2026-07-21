Niepewna przyszłość Lewandowskiego w reprezentacji. Jest głos z kadry Urbana. "Poza dyskusją"
Już od pewnego czasu kibice piłki nożnej z kraju nad Wisłą żyją w zupełnie nowej rzeczywistości, w której Robert Lewandowski będzie rozgrywał swoje mecze za wielkim oceanem. Wiele osób zastanawia się, jak przenosiny do Chicago Fire wpłyną na reprezentacyjną karierę polskiego snajpera. Głos w tej sprawie postanowił zabrać kadrowicz Urbana, który kilka lat temu również reprezentował barwy ekipy z "Wietrznego Miasta".
W połowie maja 2026 roku Robert Lewandowski podjął kolejną ważną decyzję ws. swojej przyszłości. Polski napastnik obwieścił wówczas światu, że jego przygoda w szeregach Barcelony dobiega końca. Od tego czasu rozpoczęło się gorączkowe wyczekiwanie na dalsze posunięcie 37-latka.
Klubów chętnych do walki o podpis Polaka było naprawdę wiele. Batalię tę ostatecznie zwyciężyła jednak ekipa Chicago Fire, która od pewnego momentu bardzo głośno mówiła o swoim zainteresowaniu Lewandowskim.
Przenosiny do Stanów Zjednoczonych wywołały bardzo skrajne reakcje. Niektórzy kibice gratulowali Lewandowskiemu podjęcia słusznej decyzji, podczas gdy inni opisywali jego ruch jako kompletną katastrofę. Naturalnie gra w amerykańskiej lidze MLS budzi jeszcze jedno pytanie - czy poziom i specyfika rywalizacji w tej lidze zagwarantuje Lewandowskiemu miejsce w reprezentacji Polski?
Kolega Lewandowskiego spokojny o powołanie do reprezentacji
Rytm gry w lidze MLS znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczaiły kibiców europejskie zmagania. Tamtejsze rozgrywki rozpoczynają się pod koniec lutego i trwają aż do grudnia. Brak synchronizacji może przysparzać pewnych kłopotów w kwestii przerw reprezentacyjnych.
Czy podobne kłopoty obejmą Roberta Lewandowskiego? Na to pytanie, w rozmowie z "Onet Przeglądem Sportowym" odpowiedział jeden z kadrowiczów Jana Urbana - Przemysław Frankowski. Polski wahadłowy sam trafił do Chicago Fire w 2019 roku. Wówczas ruch ten był jednak postrzegany jako sportowy regres. Mimo to Frankowski nie żałuje wyjazdu za wielki ocean.
- Okazało się, że podjąłem dobrą decyzję. Wtedy MLS była mocna, a teraz jest jeszcze lepsza. Jednak już siedem lat temu, gdy analizowaliśmy z moimi agentami sytuację, nie mieliśmy wątpliwości, że łatwiej się stamtąd dostać do europejskich lig z TOP 5, niż z naszej Ekstraklasy - mówi Frankowski.
W tej samej rozmowie reprezentant Polski został również zapytany o odczucia względem transferu Lewandowskiego. Na ten temat wypowiedział się on w samych superlatywach. Dodatkowo to właśnie przy tym wątku podkreślił pewność względem reprezentacyjnej kariery 37-letniego napastnika.
Ucieszyłem się, że Robert podjął taką decyzję, bo ja mam Chicago w sercu, to był bardzo ważny etap w mojej karierze i w życiu. [...]. Przenosząc się do Chicago Fire, pokazałem, że można się piłkarsko rozwijać, choć — powiedzmy sobie szczerze — niektórzy mnie już skreślali. W przypadku Lewego (przygotowania do gry w reprezentacji red.) to jest w ogóle poza dyskusją, zwłaszcza że jesienią nie będzie trzech reprezentacyjnych slotów, a tylko dwa, a ten pierwszy dłuższy niż zwykle, niemal trzytygodniowy. Pamiętam, że gdy ja przylatywałem właściwie tylko na tydzień, to było ciężej. [...]. Robert świetnie zna swój organizm, ma dobrych doradców, którzy pomogą mu przygotować optymalną formę również na wyzwania związane z reprezentacją
Wygląda więc na to, że reprezentacyjna kariera Roberta Lewandowskiego nie jest póki co w żaden sposób zagrożona. Trudno wyobrazić sobie, aby Jan Urban zrezygnował z powołania dla najbardziej ikonicznego zawodnika w historii kraju nad Wisłą.