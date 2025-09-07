Nieoczywisty bohater meczu z Finlandią z ważnym apelem. Nawet się nie wahał

Wiele miesięcy czekali kibice, aby móc z tak nieskrywanym zadowoleniem i dumą obserwować poczynania reprezentantów Polski. A ci nie tylko spełnili oczekiwania, lecz nawet je przewyższyli, gromiąc Finlandię na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Świetny mecz Polaków w Chorzowie. Finlandia ograna 3:1

Strzelanie w 27. minucie będący ostatnio w dobrej formie Matty Cash. Boczny defensor kolejny raz huknął nie do obrony dla bramkarza rywali. Golem do szatni Finów "dobił" natomiast w drugiej minucie doliczonego czasu Robert Lewandowski. Wykorzystał kapitalne podanie, jakim obsłużył go Piotr Zieliński.

Po zmianie stron Biało-Czerwoni dalej sukcesywnie realizowali nakreślony na to spotkanie plan Jana Urbana. Sam selekcjoner nie spodziewał się raczej, że w 55. minucie tablica świetlna będzie pokazywała wynik 3:0 dla Polski.

Co prawda dogodnej okazji nie wykorzystał Robert Lewandowski, ale jego uderzenie dobił Jakub Kamiński, który znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Od tamtej pory Polacy kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku niemal do końcowego gwiazdka arbitra. Niemal, bo w 88. minucie bramkę honorową zanotował dobrze znany kibicom Ekstraklasy Benjamin Kallman.

Jakub Kamiński dał popis w meczu z Finlandią. Zaapelował do kibiców

Po spotkaniu do rozmowy z reporterem TVP Sport wyszedł jeden z nieoczywistych bohaterów spotkania - Jakub Kamiński. Uśmiech niemal nie schodził mu z twarzy.

- Szkoda tej bramki na koniec, że nie udało się dowieźć wyniku, bo zero z tyłu zawsze cieszy. Mamy jednak 3:1, trzy punkty i z tego się bardzo cieszymy więc jedziemy dalej - zaczął " na gorąco" po spotkaniu Jakub Kamiński.

Dzisiaj była fajna energia na tym boisku. Poprzedził to mecz z Holandią. Miejmy nadzieję, że to będzie kolejny krok w przód dla tej reprezentacji, bo naprawdę dzisiaj to wyglądało fajnie jako drużyna, graliśmy kompaktowo. Cieszmy się z tego i wyciągnijmy z tego wnioski.

Zwycięstwo pozwoliło Polakom umocnić się na drugim miejscu w tabeli grupy G. Jan Urban natomiast rozpoczął pracę z kadrą od cennego remisu i pewnego zwycięstwa.

