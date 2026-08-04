Nieoczekiwany zwrot ws. Kamińskiego w Portugalii. Złe wieści dla Polaka
Kiedy Jakub Kamiński przechodził z FC Koeln do Benfiki, w Lizbonie panowała prawdziwa eurofia, a jego przylot na lotnisko relacjonowały największe media w kraju. Przed meczem z Hearts w eliminacjach Ligi Europy, Polak otrzymał dość wymowną i przede wszystkim ważną wiadomość od fanów. Nastąpił nieoczekiwany zwrot w odbiorze Polaka.
W momencie transferu do Benfiki, Jakub Kamiński stał się jednym z pięciu najlepiej wycenianych obecnie reprezentantów Polski - tuż za Jakubem Kiwiorem. Oskarem Pietuszewskim, Nicolą Zalewskim i Kacprem Potulskim.
Jego przybycie do Lizbony spotkało się z ogromnym entuzjamem kibiców "Orłów" i dziennikarzy sportowych na Półwyspie Iberyjskim, jednak pierwsze spotkanie eliminacji Ligi Europy z St. Gallen nieco zmieniło postrzeganie Polaka.
Powiedzieć, że Jakub Kamiński nie zagrał wtedy najlepszego meczu, to jakby niczego nie powiedzieć. Ostatecznie jego ekipa przegrała 1:2, a Polak usłyszał kilka cierpkich słów. O ile w rewanżu zagrał już lepiej, notując asystę w wygranym starciu 5:0, to niestety nie zmieniło to zbyt wiele.
Tuż przed kolejnym spotkaniem eliminacji Ligi Europy, portal "A Bola" zamieścił na swojej stronie specjalną ankietę, w której kibice mogą wybierać, kto ich zdaniem powinien pojawić się w pierwszej jedenastce podczas rywalizacji ze szkockim Hearts. I tu próżno szukać świetnych wieści dla Kamińskiego.
Polak uzyskał do tej pory zaledwie 1,6% wszystkich głosów, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc w zestawieniu. Mniej głosów uzyskali tylko głębocy rezerwowi "Orłow".
Liderzy ekipy prowadzonej od tego sezonu przez Marco Silvę uzyskali z kolei nawet 9% wszystkich oddanych głosów (Tomas Araujo oraz Clement Lenglet). Podium ankiety zamyka Vangelis Pavlidis, który uzyskał 8,5% wszystkich głosów.
Sytuacja przed meczem eliminacji Ligi Europy jasno pokazuje, że Polak co prawda jest bardzo ceniony w Portugalii, jednak musi on zbudować swoją renomę poprzez kolejne udane występy w ekipie "Orłów", a wymagania tamtejszych kibiców są naprawdę wysokie.
Pierwsze spotkanie pomiędzy Benfiką i Hearts odbędzie się już w najbliższych czwartek, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Do rewanżu dojdzie naturalnie tydzień później. "Orły" pierwszy mecz rozegrają przed własną publicznością.