W momencie transferu do Benfiki, Jakub Kamiński stał się jednym z pięciu najlepiej wycenianych obecnie reprezentantów Polski - tuż za Jakubem Kiwiorem. Oskarem Pietuszewskim, Nicolą Zalewskim i Kacprem Potulskim.

Jego przybycie do Lizbony spotkało się z ogromnym entuzjamem kibiców "Orłów" i dziennikarzy sportowych na Półwyspie Iberyjskim, jednak pierwsze spotkanie eliminacji Ligi Europy z St. Gallen nieco zmieniło postrzeganie Polaka.

Powiedzieć, że Jakub Kamiński nie zagrał wtedy najlepszego meczu, to jakby niczego nie powiedzieć. Ostatecznie jego ekipa przegrała 1:2, a Polak usłyszał kilka cierpkich słów. O ile w rewanżu zagrał już lepiej, notując asystę w wygranym starciu 5:0, to niestety nie zmieniło to zbyt wiele.

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Tuż przed kolejnym spotkaniem eliminacji Ligi Europy, portal "A Bola" zamieścił na swojej stronie specjalną ankietę, w której kibice mogą wybierać, kto ich zdaniem powinien pojawić się w pierwszej jedenastce podczas rywalizacji ze szkockim Hearts. I tu próżno szukać świetnych wieści dla Kamińskiego.

Polak uzyskał do tej pory zaledwie 1,6% wszystkich głosów, co plasuje go na jednym z ostatnich miejsc w zestawieniu. Mniej głosów uzyskali tylko głębocy rezerwowi "Orłow".

Liderzy ekipy prowadzonej od tego sezonu przez Marco Silvę uzyskali z kolei nawet 9% wszystkich oddanych głosów (Tomas Araujo oraz Clement Lenglet). Podium ankiety zamyka Vangelis Pavlidis, który uzyskał 8,5% wszystkich głosów.

Sytuacja przed meczem eliminacji Ligi Europy jasno pokazuje, że Polak co prawda jest bardzo ceniony w Portugalii, jednak musi on zbudować swoją renomę poprzez kolejne udane występy w ekipie "Orłów", a wymagania tamtejszych kibiców są naprawdę wysokie.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Benfiką i Hearts odbędzie się już w najbliższych czwartek, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Do rewanżu dojdzie naturalnie tydzień później. "Orły" pierwszy mecz rozegrają przed własną publicznością.

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jakub Kamiński Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP





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