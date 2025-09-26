Paweł Dawidowicz ostatnie lata swojej kariery spędził we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim wyrobił sobie solidną markę, reprezentując przez aż siedem lat barwy Hellasu Verona. W tym klubie przez zdecydowaną większość swojego pobytu reprezentant Polski miał pewny plac, dzięki czemu licznik rozegranych we włoskiej elicie spotkań stale rósł.

Wraz z końcem ubiegłego sezonu Dawidowicz zdecydował się na wielką zmianę w swoim życiu. Wygasająca z końcem czerwca umowa z Hellasem nie została przedłużona, a od tego momentu Polak miał kartę we własnych dłoniach - bez konieczności uiszczania opłaty transferowej mógł porozumieć się z dowolnym pracodawcą.

Wielu mogło spodziewać się, że Dawidowicz pozostanie we Włoszech. Z pewnością wiele klubów Serie B byłyby zainteresowane jego usługami, a niewykluczony byłby nawet dalszy pobyt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dawidowicz jednak podjął zupełnie inną decyzję, nie tylko opuszczając Włochy, ale również i Europę.

W poprzednim klubie wytrzymał miesiąc. Realny jest powrót na Półwysep Arabski

Jak informowały media, Dawidowicz związał się z występującym w saudyjskiej ekstraklasie Al-Hazam. Brakowało jedynie oficjalnego ogłoszenia tej transakcji przez klub. Do tego jednak nigdy nie doszło. Reprezentant Polski po miesiącu zdecydował się rozstać z klubem. Szybko okazało się, że stały za tym względy rodzinne. Sam zawodnik opowiedział o tym w rozmowie z portalem "CalcioHellas.it".

- Pojawiła się szansa z Arabii Saudyjskiej, w Al-Hazema: spędziłem trzy tygodnie na obozie treningowym, wszystko poszło świetnie i podpisałem kontrakt. Potem przyjechała moja ciężarna żona i mój mały synek. Klub złożył pewne obietnice mojej rodzinie, ale nie byli z nich zadowoleni, więc zostawiłem pieniądze, rozwiązałem kontrakt i wróciliśmy do Polski - skomentował całe zamieszanie Dawidowicz.

Mamy już końcówkę września, a reprezentant Polski wciąż pozostaje bez pracodawcy. W jego przypadku nie obowiązują jednak terminy okienka transferowego, kontrakt z nowym klubem może podpisać w każdej chwili. Czas jednak ucieka, a sam obrońca na pewno jest tego świadomy.

We wspomnianym wyżej wywiadzie Dawidowicz zdradził, że jest w kontakcie z dwoma klubami. Nie pokusił się jednak o więcej konkretów. Być może dobrym tropem podąża dziennikarz Ahmed Ragab, który za pośrednictwem portalu "X" zdradził nazwę potencjalnego pracodawcy Dawidowicza. Jego zdaniem Polak toczy rozmowy w sprawie ewentualnego kontraktu z Sharjah FC, klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Niewykluczone jest więc, że Dawidowicz ponownie pojawi się na Półwyspie Arabskim, zmieni się jedynie kraj, w którym będzie rezydował. Otwartym jest kwestia, jak ten potencjalny ruch wpłynie na jego przyszłość w reprezentacji Polski. Jan Urban niezbyt pozytywnie podchodził do kwestii transferów Polaków do lig arabskich, co z pewnością znacząco utrudni powrót do gry w narodowych barwach.

