Nieoczekiwany problem Jana Urbana przed barażami? Niepokój mógł być duży

W Polsce wychowało się już całe pokolenie kibiców, którym nie dane było doświadczyć problemów z obsadą bramki reprezentacji. W całym pierwszym ćwierćwieczu obecnego stulecia - jeśli selekcjoner miał problem z tą pozycją, to polegający jedynie na bogactwie. W lata dwutysięczne weszliśmy z Adamem Matyskiem i Jerzym Dudkiem. Później nastała era Artura Boruca, po której szanse zaczął otrzymywać Łukasz Fabiański. Później w bardzo młodym wieku do reprezentacji dobił się Wojciech Szczęsny, który na zmianę z Fabiańskim zabetonował miejsce między słupkami na długie lata. Dopiero odejście z kadry Fabiańskiego i Szczęsnego otworzyło drogę Łukaszowi Skorupskiemu. Ten do tego momentu miał na koncie niewiele występów, ale właściwie wszystkie udane - można było mieć wrażenie, że już wcześniej byłby świetną "jedynką", gdyby nie wspomniany problem bogactwa. Natura obdarzała nas w bramkarzy, bo przecież wyrobioną markę od jakiegoś czasu mają też Marcin Bułka, czy Kamil Grabara. Ostatnio wydaje się jednak, że doświadczamy lekkiego zachwiania i coś, czego mogliśmy być pewni, zaczyna nam się rozjeżdżać.

DJB: Ciężki powrót Skorupskiego. Kiedy Polak odbuduje się po kontuzji? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Urban miał już wątpliwości

Gdyby baraże miały być grane w styczniu, wyglądałoby to wszystko wręcz źle. Łukasz Skorupski, który w Bolonii jest postacią niemal pomnikową, w ciągu jednego tygodnia przedziwnymi zachowaniami zawalił swojemu klubowi dwa mecze (remis z Celtikiem w Lidze Europy, porażka z Genoą w lidze), po czym jeszcze musiał pauzować za czerwoną kartkę. Kamil Grabara zbierał dobre noty w Niemczech, ale statystyka puszczonych bramek wyglądała (i wciąż wygląda) u niego koszmarnie. Próbowany w pierwszym składzie na Malcie w ostatnim meczu eliminacji mundialu Bartłomiej Drągowski w styczniu wrócił do Polski, lecz jego pierwsze występy w Widzewie do dziś nie napawają optymizmem. Jedynym pozytywem wydaje się tu być fakt, że Skorupski w ostatnim czasie wrócił do wysokiej formy. W żadnym z trzech ostatnich meczów Bolonii nie puścił gola, obronił łącznie pięć strzałów, prezentował się bardzo pewnie, nawet jeśli trudno mówić o tzw. stuprocentowych okazjach dla rywali. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to on stanie w bramce przeciwko Albanii w półfinale marcowych barażów.

Jeszcze niedawno wydawało się, że sprawa ta nie będzie aż tak oczywista. Jan Urban jeszcze jesienią pierwszy raz podważył pozycję Skorupskiego, gdy na jednej z konferencji wyraźnie zakomunikował, iż rywalizacja na tej pozycji wciąż jest otwarta, a o tym, kto będzie bronić w marcu, zdecyduje forma klubowa. Jednocześnie zaczął dawać szanse Kamilowi Grabarze, który za jego kadencji rozegrał jedną połowę towarzyskiego meczu z Nową Zelandią oraz całe spotkanie z Holandią. To był pierwszy sygnał, że selekcjoner może mieć wątpliwości w kwestii obsady bramki. Tyle że - znów - można to było uzasadnić problemem bogactwa.

Problem w tym, że Grabara swoją zmianą nie dał reprezentacji wiele. Część jego interwencji była nerwowa, można było doczepić się również do gry nogami. Urban zresztą nie krył braku pełnej satysfakcji, mówiąc, że żaden z rezerwowych (grał jeszcze Drągowski) nie przybliżył się do zajęcia miejsca między słupkami na stałe. Wcześniej sam odrzucił Marcina Bułkę po tym, jak ten zdecydował się na transfer do Arabii Saudyjskiej, a powrót tego bramkarza stał się niemożliwy po tym, jak doznał poważnej kontuzji wykluczającej go z gry na wiele miesięcy.

Grabara niby dobry w klubie, ale...

Kamil Grabara od lat ma łatkę świetnego bramkarza, któremu zawsze czegoś brakowało do zagrzania miejsca w kadrze. Najpierw - za czasów Szczęsnego i Fabiańskiego - sportowo nie mieścił się w trójce najlepszych, później Michał Probierz ewidentnie nawet nie chciał spojrzeć w jego kierunku, gdy forma Grabary nie tylko to uzasadniała, ale wręcz wymagała. Obecnie w Grabarze trudno upatrywać jednak bramkarza numer jeden. Nie tylko ze względu na nieprzekonujące występy w reprezentacji.

Oczywiście bramkarz Wolfsburga jest w stanie pokazać szereg pozytywnych artykułów z niemieckiej prasy, która docenia jego postawę w Bundeslidze. Regularnie otrzymuje dobre oceny, a tracone hurtowo bramki spadają raczej na karb fatalnej defensywy (choć i on sam nie ustrzegł się niedawno komicznego błędu w starciu przeciwko RB Lipsk, gdy wręcz asystował przy golu rywala). Jednocześnie nie da się ukryć, że procent obronionych strzałów przez Grabarę wygląda zwyczajnie źle.

Polski bramkarz w tym sezonie przepuścił piłkę do siatki aż 49 razy. Na ten wynik złożyły się 127 strzały celne, co oznacza, że więcej niż jeden na trzy trafia do celu. Daje to dokładnie 61,4 proc. skutecznych obron, co jest jednym z gorszych wyników w Bundeslidze. Niekorzystnie wygląda też statystyka powstrzymanych goli. Co prawda jest "na styku", bo wynika z niej, że Grabara puścił tylko o 0,83 gola więcej, niż wynikało to z jakości stwarzanych sytuacji przez rywali, jednak jest to też dowód, że realnie Grabara nie pomaga.

Wprawdzie jest najlepszym bramkarzem w lidze, jeśli chodzi o obronione rzuty karne (aż trzy), ale inne statystyki nie zachwycają. Jan Urban bardzo ceni grę nogami u bramkarza, a w przypadku golkipera Wolfsburga liczby są bardzo słabe - ma zaledwie 70 proc. celności podań, z czego długie podania docierają do celu tylko w 34 proc. przypadków. To też jeden ze słabszych wyników w lidze.

To wszystko wygląda, jakby Kamil Grabara - który wciąż jest nadzieją polskiej reprezentacji - nie był nawet blisko jej wyjściowego składu. Wygląda na to, że pozycja Łukasza Skorupskiego jest niepodważalna, jednak to nie jest optymalna sytuacja. Realnego zmiennika trudno szukać, a w ostatnich miesiącach - również w kadrze - "Skorup" pokazał, że zdarzają mu się poważne wpadki.

Kamil Grabara w barwach Wolfsburga Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP / ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Na zdjęciu fatalnie interweniujący w meczu z Genoą Łukasz Skorupski oraz selekcjoner Jak Urban Domenic Aquilina / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Eleven Sports AFP

Bologna FC - SK Brann. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport