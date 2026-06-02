Kilka dni przed zakończeniem maja Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. "Biało-Czerwoni" rozpoczęli od meczu z naszymi wschodnimi sąsiadami na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Niestety, spotkanie zakończyło się triumfem naszych rywali 2:0. Lewandowski i spółka nie mieli jednak zamiaru rozpaczać, szybko zapomnieli o przegranym starciu z Ukraińcami i rozpoczęli przygotowania do meczu z Nigeryjczykami.

We wtorek 2 czerwca odbyła się przedmeczowa konferencja reprezentacji Polski, na której pojawili się selekcjoner Jan Urban oraz Nicola Zalewski. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania z dziennikarzami stało się jasne, że wśród przedstawicieli mediów zasiądzie postać doskonale znana fanom polskiej piłki - Emmanuel Olisadebe. 47-latek w latach 2000-2004 był członkiem seniorskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej, a dziś z akredytacją medialną postanowił pojawić się na spotkaniu z Zalewskim i Urbanem.

Emmanuel Olisadebe zaskoczył Jana Urbana na konferencji prasowej

Były reprezentant naszego kraju nie ograniczył się do biernego uczestnictwa - w trakcie konferencji chwycił za mikrofon i postanowił zwrócić się bezpośrednio do selekcjonera "Biało-Czerwonych". Gdy tylko Jan Urban zobaczył, kto chciałby zadać mu pytanie, na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. "Dawaj po polsku, no!" - zachęcał trener.

Mimo wszystko Olisadebe czuł się bardziej komfortowo w języku angielskim i zadał Urbanowi zaskakujące pytanie. "Czy chciałby mieć pan takich dwóch w ataku: mnie i Lewego?" - spytał. Na odpowiedź emerytowany piłkarz nie musiał długo czekać. "Jakbyś strzelał tyle bramek, co wcześniej... No, grasz na pewno" - stwierdził Urban w przymrużeniem oka.

Warto przypomnieć, że Emmanuel Olisadebe w 25 występach w polskiej kadrze strzelił aż 11 goli.

Polacy grają mecze towarzyskie, a mistrzostwa świata tuż za rogiem

Podczas gdy Polacy grają w meczach towarzyskich, czołowe drużyny przygotowują się do mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Te w tym roku rozegrane zostaną w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Tegoroczna rywalizacja mocno różnić się będzie od tego, co czego kibice przywykli w ostatnich latach. Od 2026 roku w mistrzostwach świata występować będzie aż 48 reprezentacji narodowych.

W fazie grupowej drużyny podzielone zostaną na 12 grup po cztery zespoły. W każdej grupy awans do fazy pucharowej wywalczą dwie najlepsze reprezentacje, a także osiem najlepszych zespołów spośród tych, które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach. W fazie pucharowej po raz pierwszy w historii mundialu rozegrana zostanie faza 1/16 finału, w której zobaczymy 32 drużyny. Wszystkie te zmiany oznaczają, że podczas turnieju rozegrane zostaną aż 104 spotkania, a nie 64, jak miało to miejsce do tej pory.

