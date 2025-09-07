Nieoczekiwanie ograli Polaków, teraz nie kryją obaw. Tego Finowie boją się przed rewanżem

Niespodziewana porażka z Finami podczas czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski była wynikową kilku czynników. Głównym z nich były oczywiście wewnętrzne spory, trawiące wówczas szeregi "Biało-czerwonych". Odczuwalny był także brak Roberta Lewandowskiego, który przez ostatnie lata stał się niezaprzeczalnym liderem kadry narodowej.

Finowie bezbłędnie wykorzystali piętrzące się problemy rywali z kraju nad Wisłą, pokonując ich w starciu przed własną publicznością. To zwycięstwo zapewniło im możliwość kontynuowania walki o przyszłoroczny mundial. Z kolei Polacy bardzo utrudnili wówczas swoją sytuację, przez co na obecnym etapie zmagań każdy punkt jest dla nich na wagę złota.

Od czasu porażki Helsinkach wiele się jednak zmieniło. Z kadrą pożegnał się Michał Probierz, a jego miejsce zajął Jan Urban. Zmiana selekcjonera zaważyła także na powrocie wspomnianego wcześniej Roberta Lewandowskiego. "Odświeżona" kadra narodowa miała już okazję zmierzyć się z Holendrami, którzy uznawani są za niezaprzeczalnego faworyta "polskiej" grupy eliminacyjnej. Wynikiem tego starcia był remis, który w przypadku "Biało-czerwonych" można uznać za bardzo przyzwoity rezultat. O ostatnim starciu Polaków nie omieszkali oczywiście wspomnieć Finowie, dla których rewanżowy mecz z Polakami również jest szalenie istotny.

Ten mecz może zaważyć o dalszych losach eliminacji. "Jest ważny dla marzeń obu drużyn"

O randze zbliżającego się wielkimi krokami spotkania Polaków z Finami przypomnieli dziennikarze portalu "ess.fi".

"Reprezentacja Finlandii w piłce nożnej mężczyzn zmierzy się dziś na wyjeździe z Polską w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mecz ten jest bardzo ważny dla marzeń obu zespołów o wzięciu udziału w międzynarodowej imprezie. Z czołowych drużyn grupy kwalifikacyjnej Holandia, Polska i Finlandia mają po siedem punktów. Holandia ma za sobą trzy mecze kwalifikacyjne, a Finlandia i Polska po cztery" - pisali fińscy dziennikarze.

Powołali się oni również na słowa napastnika swojej reprezentacji Joela Pohjanpalo, który przypomniał, że na przestrzeni ostatnich miesięcy "Biało-czerwoni" stali się inną drużyną, niż ta, która uległa im w czerwcowym spotkaniu w Helsinkach.

Dodatkowo Finowie wyjdą na ten mecz dość mocno osłabieni, bowiem z powodu urazu nie wystąpi w nim Lukas Hradecky. "Puchacze" będą więc musiały skorzystać z usług Jesse Joronena, czy "wiecznego rezerwowego", jak określił bramkarza portal "yle.fi". Golkiper musiał więc awaryjnie dołączyć do ekipy Jacoba Friisa, bowiem początkowo miał on trenować z włoskim Palermo, którego szeregi zasilił dość niedawno. Brak Hradecky'ego to poważne osłabienie, biorąc pod uwagę fakt, iż w poprzednim starciu z Polakami golkiper popisał się aż 8 dobrymi interwencjami.

Dodatkowo dziennikarze "yle.fi" również zwrócili uwagę na zmiany, które względem poprzedniego spotkania zaszły w szeregach reprezentacji Polski.

"Finlandia pokonała Polskę 2:1 w czerwcu, ale teraz w składzie jest gwiazda Robert Lewandowski i piłkarz Serie A Piotr Zieliński, który opuścił poprzednie spotkanie. Wzmocniona Polska zdołała wywalczyć ważny remis z Holandią. Finlandia będzie więc musiała urwać punkty w niedzielnym meczu wyjazdowym, aby utrzymać przy życiu marzenia o mistrzostwach świata" - piszą fińscy dziennikarze.

Nie da się ukryć, że przed Finami niełatwe zadanie. Zmierzą się oni z rywalem, który w porównaniu z poprzednim starciem przeszedł gruntowną przemianę. Dla Polaków to również bardzo ważny mecz, który de facto może przesądzić o dalszych losach trwających obecnie eliminacji do MŚ. Aby móc walczyć o możliwość awansu, "Biało-czerwoni" muszą myśleć wyłącznie o wywalczeniu kompletu punktów w niedzielnym starciu z Finami.

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Jacob Friis, trener reprezentacji Finlandii Stian Lysberg Solum AFP

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News

