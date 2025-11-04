Nieoczekiwana oferta złożona przez Niemców. Kamil Glik nie wahał się ani sekundy

Kariera Kamila Glika jest pełna wzlotów i upadków. Pochodzący z Jastrzębia-Zdroju defensor w bardzo młodym wieku wyjechał do Hiszpanii. Trafił wówczas do Realu Madryt, gdzie jednak poprzestał na występach w trzecim zespole. W Polsce przebił się udanymi występami w Piaście Gliwice, którymi zapracował na kolejny wyjazd zagraniczny.

Do Włoch trafiał już z zupełnie innej pozycji. Tak naprawdę jego kariera nabrała rozpędu w momencie transferu do Torino FC. Z czasem trafił do reprezentacji, a w Italii stał się jedną z legend klubu. Nagrodą był transfer do AS Monaco, gdzie wspólnie z przyszłymi gwiazdami futbolu Kylianem Mbappe czy Bernardo Silvą dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Ostatnie lata kariery Glik spędza w Cracovii, lecz obecnie zmaga się z poważną kontuzją kolana.

Kamil Glik podporą polskiej kadry. Smuda go nie chciał, jego następcy nie wyobrażali sobie drużyny bez niego

Kamil Glik serca polskich kibiców podbił występami w reprezentacji Polski. W seniorskiej kadrze zadebiutował na początku 2010 roku, jeszcze jako piłkarz Piasta, za kadencji Franciszka Smudy podczas sparingu z Tajlandią.

Jeszcze tego samego roku wyszedł w pierwszym składzie na pamiętny, przegrany 0:6 mecz z Hiszpanią. Glik grał całą pierwszą połowę przeciwko przyszłym mistrzom świata.

Szerokim echem odbiła się absencja Glika na Euro 2012. Od tamtego momentu Glik stał się jednym z podstawowych kadrowiczów. Mało kto mógł wyobrazić sobie kadrę Adama Nawałki bez Glika w składzie.

Środkowy defensor jako reprezentant Polski dwukrotnie pojechał na Mistrzostwa Europy (2016 i 2021 rok) oraz mistrzostwa świata (2018 i 2022 rok). Mecz z Francją na 1/8 finału mundialu był jego pożegnalnym w reprezentacji Polski. Oficjalnego pożegnania z kadrą póki co nie ogłoszono.

Historia Kamila Glika mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Istniał temat gry dla Niemców

Niewielu wie, że swego czasu poważnie istniał temat gry Kamila Glika w barwach innej reprezentacji narodowej. Wszystko wynika z górnośląskiego pochodzenia piłkarza, o którym sam wspominał m.in. w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - W trakcie drugiej wojny światowej dziadek został wcielony do niemieckiej armii. Szczegółów nie znam - rzekł Glik w 2009 roku.

Glik dysponuje niemieckim obywatelstwem, co pozwalałoby na jego występy w barwach naszego zachodniego sąsiada. We wspomnianej wyżej rozmowie sam nie wykluczał możliwości zmiany barw narodowych, oczywiście tylko w określonym wypadku. - Chcę grać dla Polski, ale jeśli za rok lub dwa nikt się mną nie zainteresuje, a Niemcy złożą mi ofertę to naprawdę nie wiem jaką dam im odpowiedź - stwierdził Glik, wciąż czekający na szansę debiutu w seniorskiej reprezentacji Polski.

O tym, że zainteresowanie faktycznie istniało pisał w 2024 roku serwis "WP SportoweFakty". Glik miał być w orbicie zainteresowań trenerów niemieckiej kadry do lat 17. Ponadto defensor przez dziesięć dni przebywał na zgrupowaniu juniorskiej reprezentacji Brandenburgii.

Ostatecznie oczywiście nic z tych zakusów nie wyszło. Glik po latach wspominał, że zainteresowanie Niemców nigdy nie wywarło na nim wrażenia. Podkreślał brak jakichkolwiek związków z tym krajem. - Nigdy tak naprawdę nie czułem żadnej pokusy, by grać dla Niemców. Jeśli kiedyś się tam wybiorę to tylko po to, by podpisać kontrakt z klubem Bundesligi - mówił wówczas Glik cytowany przez "Przegląd Sportowy".

