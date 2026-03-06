Niemiec otrzymał ofertę od polskiej kadry. Brutalna odpowiedź, obnażył PZPN

Po zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie eliminacyjnej reprezentacja Polski zakwalifikowała się do baraży, których stawką będzie udział w fazie grupowej nadchodzących mistrzostw świata. W półfinale zagramy z Albanią. W przypadku wygranej czeka nas stracie z Ukrainą lub Szwecją.

Do tej pory "Biało-Czerwoni" rozegrali sześć spotkań, kiedy na ławce zasiadał Jan Urban. Efekt? Do tej pory nie ponieśli jeszcze porażki. Zanotowali cztery zwycięstwa i dwa remisy z Holandią. Jak na razie nowy selekcjoner spisuje się doskonale, przed play-offami ma pełne zaufanie kibiców i ekspertów.

Okazuje się, że następcą Michała Probierza mógł zostać... Kosta Runjaić. To niemiecki szkoleniowiec, który w latach 2017-2022 prowadziłPogoń Szczecin, a od 2022 do 2024 roku był opiekunem Legii Warszawa.

Obecnie 54-latek jest szefem włoskiego Udinese Calcio. W ostatniej rozmowie z Piotrem Dumanowskim Runjaić ujawnił, że "otrzymał bardzo konkretną propozycję, którą jego agent przyniósł od polskiej federacji". Dlaczego więc nie postanowił spróbować swoich sił w nowej roli?

- Kosta Runjaić miał propozycję z polskiej reprezentacji, ale powiedział, że ma inne charaktery z osobami na szczycie - ujawnił dziennikarz. Można przypuszczać, że Niemca nie ominęły chociażby alkoholowe afery z udziałem poszczególnych członków Polskiego Związku Piłki Nożnej. Być może jest to zwyczajna szpilka skierowana w samego prezesa - Cezarego Kuleszę.

Tak czy inaczej Runjaić selekcjonerem naszej kadry nie został. Od niemal dwóch lat prowadzi Udinese, gdzie na co dzień występują Jakub Piotrowski oraz Adam Buksa. Obecnie zespół 54-latka zajmuje 10. miejsce w tabeli Serie A.

Mimo rozstania z polskim futbolem Niemiec ma ogromny szacunek do naszego kraju. - Mówił, że kocha nasz kraj, to jego drugi dom. Uwielbia wracać do Polski. Był na meczu Legii wyjazdowym z Celje. Oczywiście ma trochę żal o sposób rozstania z Legią, ale jeśli chodzi o kraj, ludzi, kulturę i to, jak się rozwinęliśmy, mówi, że często, gdy jeździ do Niemiec, widzi, że Niemcy się cofają w niektórych trendach, a Polska rośnie - relacjonował Dumanowski.

