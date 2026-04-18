Niemcy zdecydowali ws. Polaka, to już przesądzone. W grze wielkie miliony

Znakomicie w tym sezonie na boiskach Bundesligi prezentuje się Jakub Kamiński. 29-krotny reprezentant Polski jest wypożyczony z walczącego o utrzymanie Wolfsburga do 1. FC Koeln, a tam niemal z miejsca stał się kluczową postacią. Do tej pory w 32 rozegranych spotkaniach udało mu się strzelić siedem goli i pięć asyst.

23-latek ma ogromny wpływ na grę klubu, co potwierdził m.in. w piątek w trakcie meczu z 16. drużyną ligi - St. Pauli. Był jedną z najjaśniejszych postaci całego meczu, co potwierdza m.in. wywalczenie rzutu karnego w samej końcówce. Jego na gola zamienił Luca Waldschmidt, dzięki czemu ekipa Polaka zdobyła bardzo ważny w kontekście utrzymania punkt (1:1).

W mediach przewija się wiele informacji na jego temat, a głównie kwestia jego ewentualnego wykupu z klubu macierzyńskiego - wspomnianego Wolfsburga. Kwota, jaką musi wyłożyć Koeln za naszego gracza to ok. 5,5 miliona euro. W tej kwestii w bardzo wymowny sposób wypowiedział się dyrektor sportowy ekipy, Thomas Kessler.

Kamiński zostanie na dłużej? To już postanowione

Działacz dla niemieckiego oddziału Sky Sports został zapytany, czy wykup Kamińskiego stanie się faktem. Do tego doszła również kwestia ewentualnego spadku. Jak zdradził, opcja transferu definitywnego obowiązuje niezależnie od ligi i klub bez wahania skorzysta z tej szansy.

- Obowiązuje to niezależnie od ligi i skorzystamy z opcji wykupu. Po raz kolejny pokazał, jak ważny jest dla nas - mówił.

Jeśli potwierdzą się te informacje, Koeln wyjdzie na tym bardzo dobrze. W końcu 23-latek według portalu Transfermarkt.de jest wyceniany na 12 mln euro. Tym samym klub może dokonać bardzo opłacalnej transakcji.

Najbliższy mecz zespół Rene Wagnera rozegra w sobotę 25 maja. Będzie to mecz domowy z Bayerem Leverkusen w ramach 31. kolejki Bundesligi.

