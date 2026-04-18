Niemcy zdecydowali ws. Polaka, to już przesądzone. W grze wielkie miliony

Paweł Nowak

Bardzo głośno w Niemczech jest o Jakubie Kamińskim. Reprezentant Polski ten sezon spędza na wypożyczeniu w 1. FC Koeln i prezentuje się tam zjawiskowo. Z tego względu w mediach przewijało się sporo informacji ws. ewentualnego wykupu. Po piątkowym meczu z St. Pauli stanowczy komunikat na ten temat wydał Thomas Kessler, dyrektor sportowy Koeln.

Znakomicie w tym sezonie na boiskach Bundesligi prezentuje się Jakub Kamiński. 29-krotny reprezentant Polski jest wypożyczony z walczącego o utrzymanie Wolfsburga do 1. FC Koeln, a tam niemal z miejsca stał się kluczową postacią. Do tej pory w 32 rozegranych spotkaniach udało mu się strzelić siedem goli i pięć asyst.

23-latek ma ogromny wpływ na grę klubu, co potwierdził m.in. w piątek w trakcie meczu z 16. drużyną ligi - St. Pauli. Był jedną z najjaśniejszych postaci całego meczu, co potwierdza m.in. wywalczenie rzutu karnego w samej końcówce. Jego na gola zamienił Luca Waldschmidt, dzięki czemu ekipa Polaka zdobyła bardzo ważny w kontekście utrzymania punkt (1:1).

Apoloniusz Tajner i Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Trzęsienie ziemi w polskich skokach. Tajner ogłosił decyzje, jednak zwrot akcji

Paweł Nowak
Paweł Nowak

W mediach przewija się wiele informacji na jego temat, a głównie kwestia jego ewentualnego wykupu z klubu macierzyńskiego - wspomnianego Wolfsburga. Kwota, jaką musi wyłożyć Koeln za naszego gracza to ok. 5,5 miliona euro. W tej kwestii w bardzo wymowny sposób wypowiedział się dyrektor sportowy ekipy, Thomas Kessler.

Działacz dla niemieckiego oddziału Sky Sports został zapytany, czy wykup Kamińskiego stanie się faktem. Do tego doszła również kwestia ewentualnego spadku. Jak zdradził, opcja transferu definitywnego obowiązuje niezależnie od ligi i klub bez wahania skorzysta z tej szansy.

- Obowiązuje to niezależnie od ligi i skorzystamy z opcji wykupu. Po raz kolejny pokazał, jak ważny jest dla nas - mówił.

Robert Lewandowski powinien podziękować Barcelonie i znaleźć sobie nowy klub. Tak mówi Jerzy Engel.
Robert Lewandowski

Barcelona wysłała sygnał Lewandowskiemu. Nie ma innego wyjścia. "Wszystko jasne"

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Jeśli potwierdzą się te informacje, Koeln wyjdzie na tym bardzo dobrze. W końcu 23-latek według portalu Transfermarkt.de jest wyceniany na 12 mln euro. Tym samym klub może dokonać bardzo opłacalnej transakcji.

Najbliższy mecz zespół Rene Wagnera rozegra w sobotę 25 maja. Będzie to mecz domowy z Bayerem Leverkusen w ramach 31. kolejki Bundesligi.

Mateusz Żukowski
Piłka nożna

Polak znów błysnął w Niemczech. Korona coraz bliżej. "Fenomenalna akcja"

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Jakub Kamiński
Jakub KamińskiMalte Ossowski/SVEN SIMON AFP
Jakub Kamiński
Jakub KamińskiIna FassbenderAFP
Jakub Kamiński
Jakub KamińskiGrzegorz WajdaEast News
