Niemcy zachwyceni 18-letnim Polakiem. Bayern na liście, transfer coraz bliżej

Za obrońcą już debiut w europejskich pucharach oraz Bundeslidze. W najwyższej klasie rozgrywkowej u naszych zachodnich sąsiadów osiemnastolatek ma na koncie nawet jednego gola. Młodzieżowy reprezentant kraju strzelił go nie byle komu, bo Bayernowi Monachium, przyczyniając się zarazem do sensacyjnego remisu 2:2. Kibice FSV Mainz są zachwyceni, ale prawdopodobnie niebawem będą musieli pogodzić się z odejściem utalentowanego zawodnika.

Coraz głośniej mówi się o transferze. Dobrze zorientowani w temacie niemieccy dziennikarze spekulują już na temat potencjalnych kierunków. Polakiem zainteresowane są naprawdę wielkie marki, czyli: Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen oraz Bayern Monachium. Ze wspomnianą listą z kibicami z kraju nad Wisłą podzielił się Roman Kołtoń. Pracownik Polsatu Sport dodatkowo pozyskał nowe informacje. "Dortmund i Stuttgart z największą szansą, bo dla 18-letniego piłkarza - i jego ojca - najbardziej liczy się perspektywa gry" - napisał.

Kacper Potulski na celowniku gigantów. Niebawem debiut w seniorskiej kadrze?

"Mainz ma kontrakt z Polakiem do 2028. Na razie Kacper jest wyceniany na transfermarkt na 2,5 mln euro, ale wkrótce będzie korekta i ta wycena może skoczyć nawet na 20 mln. Polak byłby jednym z najwyżej wycenianych obrońców młodego pokolenia w Europie (obok Ahanora z Atalanty, Coulibaly'ego z Werderu i Milosavjelica z Bournemouth, a także Tatiego z Nantes)" - dodał podekscytowany ekspert piłkarski.

Rozwiń

Na koniec pojawił się temat seniorskiej kadry. W tej młodzieżowej Kacper Potulski już zadebiutował. "Pytanie, czy w marcu zamelduje się w pierwszej reprezentacji Jana Urbana" - głośno zastanawia się Roman Kołtoń. Oficjalna lista powołanych piłkarzy ma pojawić się 20 marca. W półfinale baraży o mundial "Biało-Czerwoni" 26 marca zagrają na PGE Narodowym z Albanią. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Kacper Potulski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Potulski ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Potulski Hesham Elsherif AFP

Świetna asysta Nicoli Zalewskiego w meczu z Udinese. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports