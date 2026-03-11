Niemcy zachwyceni 18-letnim Polakiem. Bayern na liście, transfer coraz bliżej
Piłkarska Polska zachwyca się obecnie Oskarem Pietuszewskim, który w świetnym stylu zadebiutował w FC Porto. Na Półwyspie Iberyjskim nastolatek ma już dwie zdobyte bramki i zapewne na tym nie skończą się jego dobre występy. W międzyczasie u naszych zachodnich sąsiadów imponuje Kacper Potulski. Nieco starszy od Białostoczanina defensor może być niebawem bohaterem dużego transferu. Niemieccy dziennikarze podzielili się listą potencjalnych chętnych. Są na niej między innymi Bayern Monachium czy Borussia Dortmund.
Za obrońcą już debiut w europejskich pucharach oraz Bundeslidze. W najwyższej klasie rozgrywkowej u naszych zachodnich sąsiadów osiemnastolatek ma na koncie nawet jednego gola. Młodzieżowy reprezentant kraju strzelił go nie byle komu, bo Bayernowi Monachium, przyczyniając się zarazem do sensacyjnego remisu 2:2. Kibice FSV Mainz są zachwyceni, ale prawdopodobnie niebawem będą musieli pogodzić się z odejściem utalentowanego zawodnika.
Coraz głośniej mówi się o transferze. Dobrze zorientowani w temacie niemieccy dziennikarze spekulują już na temat potencjalnych kierunków. Polakiem zainteresowane są naprawdę wielkie marki, czyli: Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen oraz Bayern Monachium. Ze wspomnianą listą z kibicami z kraju nad Wisłą podzielił się Roman Kołtoń. Pracownik Polsatu Sport dodatkowo pozyskał nowe informacje. "Dortmund i Stuttgart z największą szansą, bo dla 18-letniego piłkarza - i jego ojca - najbardziej liczy się perspektywa gry" - napisał.
Kacper Potulski na celowniku gigantów. Niebawem debiut w seniorskiej kadrze?
"Mainz ma kontrakt z Polakiem do 2028. Na razie Kacper jest wyceniany na transfermarkt na 2,5 mln euro, ale wkrótce będzie korekta i ta wycena może skoczyć nawet na 20 mln. Polak byłby jednym z najwyżej wycenianych obrońców młodego pokolenia w Europie (obok Ahanora z Atalanty, Coulibaly'ego z Werderu i Milosavjelica z Bournemouth, a także Tatiego z Nantes)" - dodał podekscytowany ekspert piłkarski.
Na koniec pojawił się temat seniorskiej kadry. W tej młodzieżowej Kacper Potulski już zadebiutował. "Pytanie, czy w marcu zamelduje się w pierwszej reprezentacji Jana Urbana" - głośno zastanawia się Roman Kołtoń. Oficjalna lista powołanych piłkarzy ma pojawić się 20 marca. W półfinale baraży o mundial "Biało-Czerwoni" 26 marca zagrają na PGE Narodowym z Albanią. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.