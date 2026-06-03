Niemcy wyłożyli na stół 23 miliony, kadrowicz Urbana ma nowy klub. Jest komunikat

Bardzo głośno w ostatnim sezonie było wokół Jakuba Kamińskiego. W końcu Polak przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga do 1. FC Koeln, gdzie miał pomóc zespołowi utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. I tak się stało. Gracz stał się niemal z miejsca jedną z najjaśniejszych postaci ekipy oraz ulubieńcem kibiców.

Z tego względu w mediach pojawiało się wiele informacji, jakoby ligowy średniak był chętny na definitywny wykup 23-latka. Jawna była także kwota, jaką ewentualnie musiałby wyłożyć klub, a dokładniej 5,5 miliona euro. Ostatecznie Kamiński zaliczył solidny sezon. W 36 rozegranych meczach w barwach niemieckiej ekipy zdobył siedem goli oraz dołożył pięć asyst.

Po takich występach Polaka wspomniana kwota wydawała się prawdziwą promocją, szczególnie że jego usługami interesować zaczęły się kluby angielskiej Premier League. W końcu działacze Koeln podjęli decyzję o wykupie reprezentanta Polski z klubu macierzystego.

Kamiński oficjalnie wykupiony. Klub przekazał nowinę

Na oficjalny komunikat w tej sprawie należało nieco poczekać. Ten pojawił się dopiero w środowe popołudnie. 1.FC Koeln zapłacił za niego 5,5 mln euro, czyli ponad 23 miliony złotych. W ten sposób Polak ma na dobre nowy klub i nie musi się obawiać o grę w 2. Bundeslidze (tam w przyszłym sezonie występować będzie Wolfsburg).

Przy całym ogłoszeniu kilka zdań powiedział Thomas Kessler, dyrektor zarządzający klubem. Jak przyznał, Kamiński imponował działaczom już od pierwszych chwil. Jego zdaniem piłkarz ma odpowiednie cechy zarówno na boisku, jak i poza nim, co po części sprawiło, że klub był zdecydowany na wykup.

- Kuba imponował nam swoją osobowością już od pierwszych rozmów. Jest twardo stąpający po ziemi, ambitny i prawdziwie zespołowy. W zeszłym sezonie demonstrował te cechy każdego dnia, zarówno na boisku, jak i poza nim. Dlatego szybko stało się dla nas jasne, że chcemy skorzystać z opcji zakupu - wyjaśnia cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Czy Kamiński w przyszłym sezonie faktycznie będzie występować w Niemczech? Jak już wspomnieliśmy, mówi się o ewentualnych przenosinach na Wyspy Brytyjskie. Na rozwój wydarzeń należy jednak nieco poczekać.

Jakub Kamiński Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Jakub Kamiński Ina Fassbender AFP

Jakub Kamiński Anke Waelischmiller/SVEN SIMON AFP





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