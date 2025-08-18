Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemcy nie mogli uwierzyć w to, co zrobił Polak. Upokarzająca wpadka, tragedia była o włos

Jakub Rzeźnicki

Dawid Kownacki po odejściu z Fortuny Dusseldorf swoje miejsce na ziemi znalazł w Hercie Berlin. W poniedziałek zaliczył jednak kompromitującą wpadkę, która mogła skończyć się fatalnie - odpadnięciem jego drużyny już w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Polak w dogodnej sytuacji fatalnie spudłował, a Hertha dopiero po rzutach karnych wygrała z ekipą Munster.

Dawid Kownacki zaliczył potężną wpadkę w Pucharze Niemiec
Po wyjątkowo udanym sezonie 2024/25 Dawid Kownacki nie został mimo wszystko wykupiony przez Fortunę Dusseldorf. Miejsca dla niego nie było również w Werderze Brema, ale poszukiwania nowego klubu na szczęście nie trwały długo.

Po Polaka sięgnąć postanowiła Hertha Berlin. 28-latek udał się tym samym na kolejne wypożyczenie i ma rok, aby przekonać byłą drużynę Krzysztofa Piątka, że warto na niego postawić na stałe. Poniedziałkowym występem w Pucharze Niemiec mógł jednak osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Fatalne pudło Dawida Kownackiego. Mógł rozstrzygnąć losy meczu

Hertha mierzyła się z ekipą Munster w 1. rundzie i uchodziła za wyraźnego faworyta. Kownacki spotkanie rozpoczął w wyjściowym składzie i miał wszelkie narzędzia ku temu, by rozstrzygnąć losy rywalizacji. Zanotował zamiast tego upokarzającą wpadkę.

Rywal przeważał, ale na tablicy świetlnej mimo upływającego czasu utrzymywał się wynik bezbramkowy. W 89. minucie Hertha ruszyła z kontrą, a Fabian Reese wyłożył piłkę w polu karnym Kownackiemu jak na tacy. Wystarczyło z odległości około metra dołożyć tylko stopę. Snajper zrobił to jednak na tyle nieudolnie, że piłka przeleciała daleko obok słupka. Koledzy z drużyny aż złapali się za głowy.

Dogrywka również nie przyniosła bramek, dlatego losy rywalizacji rozstrzygnąć musiał konkurs rzutów karnych. W nich lepiej spisali się piłkarze Herthy Berlin i to oni awansowali do drugiej rundy rozgrywek. Kownackiego wówczas na boisku już nie było - w 102. minucie został zmieniony.

Dla 28-letniego napastnika był to trzeci z rzędu występ w podstawowym składzie "Starej Damy", niestety kolejny zakończony bez gola, czy asysty. Jeśli "posucha" Kownackiego dalej będzie trwała, wkrótce może on zostać posadzony na ławce.

