Niemal rok i koniec, Urban postanowił. Będzie powołanie. Wszystko ogłosili

Dokładnie 20 marca poznamy listę powołanych na zbliżające się wielkimi krokami marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Będzie to ważny czas dla kadry, bowiem dojdzie do rywalizacji barażowej o awans na mistrzostwa świata. Według medialnych doniesień w gronie nominowanych po raz pierwszy od niemal roku znaleźć się ma jeden z niedawnych liderów linii pomocy Polski.

Piłka nożna: Jakub Moder otrzyma powołanie od Jana Urbana
Jan Urban

Już niecałe dwa tygodnie dzielą nas od półfinałowego starcia barażowego o awans na mistrzostwa świata piłkarskiej reprezentacji Polski. Rywalem, jak powszechnie wiadomo będzie Albania. Starcie to bez dwóch zdań będzie jednym z najważniejszych w ostatnim czasie. Z tego względu coraz głośniej w mediach jest o potencjalnych powołaniach Jana Urbana.

    Niedawno oficjalnie PZPN poinformował, że powołania zostaną ogłoszone 20 marca. Mimo to jeszcze przed nimi pojawiają się nazwiska, jakie do szerokiej kadry wybrał Jan Urban. Selekcjoner miał postawić m.in. na Mateusza Lisa czy Michała Karbownika. Poza nimi głośno jest również o Łukaszu Bejgerze.

    Z czasem pojawia się coraz więcej szczegółów. Szczególnie ciekawie jest w przypadku środka pola, bowiem zdaniem medialnych doniesień do drużyny szykuje się powrót niemal po roku nieobecności przez kontuzje.

    Moder z powołaniem, Urban zdecydował. "Coraz lepsza dyspozycja"

    Jak przekazały Meczyki, w gronie powołanych znaleźć się ma Jakub Moder. Pomocnik wrócił do gry pod koniec stycznia i notuje niezłe występy w barwach Feyenoordu. Na swoim koncie ma już siedem występów, a w nich zdążył zaliczyć asystę. Jego forma z każdym meczem wygląda coraz lepiej.

      - Jak słyszymy, coraz lepsza dyspozycja Modera ma wkrótce poskutkować powołaniem do reprezentacji Polski. Jednocześnie będzie to jego powrót do drużyny narodowej po dziewięciu miesiącach przerwy - czytamy.

      26-latek ostatni raz w kadrze wystąpił w czerwcowym spotkaniu z Finlandią (1:2). Jakiś czas później nabawił się urazu pleców, co poskutkowało koniecznością zabiegu. Spotkanie Polska - Albania odbędzie się 26 marca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. W ewentualnym finale "Biało-Czerwoni" zmierzą się z lepszym meczu Ukraina - Szwecja.

      Jakub Moder
      Jakub Moder
      Jan Urban
