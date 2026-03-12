Niemal rok i koniec, Urban postanowił. Będzie powołanie. Wszystko ogłosili

Już niecałe dwa tygodnie dzielą nas od półfinałowego starcia barażowego o awans na mistrzostwa świata piłkarskiej reprezentacji Polski. Rywalem, jak powszechnie wiadomo będzie Albania. Starcie to bez dwóch zdań będzie jednym z najważniejszych w ostatnim czasie. Z tego względu coraz głośniej w mediach jest o potencjalnych powołaniach Jana Urbana.

Niedawno oficjalnie PZPN poinformował, że powołania zostaną ogłoszone 20 marca. Mimo to jeszcze przed nimi pojawiają się nazwiska, jakie do szerokiej kadry wybrał Jan Urban. Selekcjoner miał postawić m.in. na Mateusza Lisa czy Michała Karbownika. Poza nimi głośno jest również o Łukaszu Bejgerze.

Z czasem pojawia się coraz więcej szczegółów. Szczególnie ciekawie jest w przypadku środka pola, bowiem zdaniem medialnych doniesień do drużyny szykuje się powrót niemal po roku nieobecności przez kontuzje.

Moder z powołaniem, Urban zdecydował. "Coraz lepsza dyspozycja"

Jak przekazały Meczyki, w gronie powołanych znaleźć się ma Jakub Moder. Pomocnik wrócił do gry pod koniec stycznia i notuje niezłe występy w barwach Feyenoordu. Na swoim koncie ma już siedem występów, a w nich zdążył zaliczyć asystę. Jego forma z każdym meczem wygląda coraz lepiej.

- Jak słyszymy, coraz lepsza dyspozycja Modera ma wkrótce poskutkować powołaniem do reprezentacji Polski. Jednocześnie będzie to jego powrót do drużyny narodowej po dziewięciu miesiącach przerwy - czytamy.

26-latek ostatni raz w kadrze wystąpił w czerwcowym spotkaniu z Finlandią (1:2). Jakiś czas później nabawił się urazu pleców, co poskutkowało koniecznością zabiegu. Spotkanie Polska - Albania odbędzie się 26 marca, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45. W ewentualnym finale "Biało-Czerwoni" zmierzą się z lepszym meczu Ukraina - Szwecja.

