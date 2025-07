Niedoszły selekcjoner skomentował wybór Urbana. Nagle wypalił: Trochę niepoważne

Media już od kilku dni zapewniały, że nowym selekcjonerem "Biało-Czerwonych" zostanie Jan Urban, jednak na oficjalny komunikat ze strony PZPN-u musieliśmy poczekać do środy. Tuż po ogłoszeniu na kanale "Łączy nas piłka" ukazał się godzinny wywiad z trenerem Polaków, w którym padło wiele ciekawych informacji. Jedna z nich dotyczyła chociażby Roberta Lewandowskiego.

- Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Roberta nie było w tej reprezentacji. Byliśmy ostatnio na wielu turniejach i to Robert w bardzo dużej mierze pomógł nam na nie awansować. Oby tak nie było, że podjął taką decyzję (o definitywnym zakończeniu gry w kadrze - red). Ja na odległość nie będę oceniał tej sytuacji. Na pewno będę miał okazję porozmawiać na ten temat z Robertem i zobaczymy, jak to wszystko się skończy - mówił Urban.