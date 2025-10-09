Niedawno trafił do Ekstraklasy, może zatrzymać kadrę Urbana. Zapytany o Polaków zaskoczył

W czwartkowy wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski rozegra drugi i najprawdopodobniej jedyny towarzyski mecz w 2025 roku. Podopieczni Jana Urbana zmierzą się z uczestnikiem przyszłorocznych mistrzostw świata Nową Zelandią. Klasyfikowana na 83. miejscu w rankingu FIFA reprezentacja zmierzy się z Polakami po raz trzeci w historii, a po raz drugi w naszym kraju.

Gdy Polacy dopiero rozpoczynali eliminacje do mistrzostw świata, Nowozelandczycy mogli już świętować awans do turnieju finałowego. Przepustki na mundial czwartkowi rywale Polaków uzyskali po pokonaniu 3:0 Nowej Kaledonii w finałowym meczu eliminacji w strefie Oceanii. Dla Nowej Zelandii będzie to trzeci udział w światowym czempionacie - w 1982 i 2010 roku zakończyło się na udziale w fazie grupowej. Co ciekawe, w RPA zanotowali trzy remisy i do samego końca liczyli się w walce o awans do strefy pucharowej.

Gwiazdą reprezentacji Nowej Zelandii bez wątpienia jest Chris Wood - jej najlepszy strzelec w historii. 33-letni napastnik w 86 spotkaniach strzelił 45 goli, dzięki czemu wyprzedza drugiego w klasyfikacji Vaughana Coveny'ego aż o 16 trafień. Wood od wielu lat występuje w angielskiej Premier League, a poprzedni sezon zakończył z aż 20 bramkami na koncie. Lepsi od niego byli tylko Mohamed Salah, Alexander Isak oraz Erling Haaland.

Gra w Ekstraklasie dopiero drugi miesiąc. W Chorzowie może pokrzyżować szyki "biało-czerwonym"

Wprawne oko polskiego kibica, spoglądając na kadrę Nowej Zelandii, szybko wychwyciło jedną, znajomą nazwę. Darren Bazeley zdecydował się powołać na mecz z Polską golkipera Lechii Gdańsk Alexa Paulsena. Dla wypożyczonego z angielskiego Bournemouth 23-latka są to pierwsze tygodnie gry w Europie. Nowozelandczyk tuż po przyjeździe do Trójmiasta wskoczył do składu Lechii i od tego momentu jest pierwszym wyborem trenera.

Paulsen w reprezentacji Nowej Zelandii ma na koncie tylko trzy występy - po raz ostatni wystąpił 18 listopada ubiegłego roku w wygranym 8:0 meczu eliminacyjnym z Samoa. Ponadto reprezentował swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Na ostatnie zgrupowanie Paulsen był powołany, lecz ostatecznie pozostał w Polsce. Pomimo ubogiego dorobku reprezentacyjnego zawodnik Lechii nie ukrywa ekscytacji potencjalnym pojedynkiem z Robertem Lewandowskim.

- To będzie naprawdę niesamowite wyzwanie. Jestem bardzo podekscytowany na myśl o grze przeciwko Robertowi Lewandowskiemu, ale też przeciwko całej reprezentacji Polski. Chcę się sprawdzić, zobaczyć, jak wypadnę na tle najlepszych z najlepszych. To będzie świetne doświadczenie, nie mogę się go doczekać. Już teraz jestem bardzo podekscytowany perspektywą gry z Lewandowskim i wszystkimi zawodnikami z kadry Polski - zdradził bramkarz w rozmowie z "Faktem".

Golkiper Lechii zapytany o znajomość swoich najbliższych przeciwników mocno rozczarował. Oprócz rzecz jasna Lewandowskiego 23-latek kojarzy jeszcze tylko defensora Aston Villi Matty'ego Casha. Paulsen zdradził również, że dużą pomocą przed przyjazdem do Polski wykazał się Oskar Zawada, z którym wspólnie występował w Wellington Phoenix. Nasz rodak wyposażył przyszłego Ekstraklasowicza podstawową wiedzą na temat kraju, do którego przyjedzie.

Spotkanie Polski z Nową Zelandią odbędzie się w czwartek 9 października o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Bramkarz Lechii Gdańsk Alex Paulsen zagrał z Nową Zelandią na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu CLEMENT MAHOUDEAU AFP

Jan Urban znalazł wspólny język z Robertem Lewandowskim Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Chris Wood w meczu z reprezentacją Australii MICHAEL BRADLEY AFP