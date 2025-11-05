Pawłowi Dawidowiczowi wystarczył zaledwie jeden pełny sezon na boiskach Ekstraklasy, by w bardzo młodym wieku rozpocząć zagraniczną karierę. Dzisiaj kibice reprezentacji Polski kojarzą go przede wszystkim z występami we Włoszech. Na boiska Serie A jego droga wiodła od Lechii Gdańsk, przez rezerwy Benfiki oraz niemieckie Bochum. Dawidowicz na stałe osiadł w Hellasie Verona, gdzie spędził aż siedem lat.

Ostatni sezon przyniósł Dawidowiczowi prawdziwy przełom. 17-krotny reprezentant Polski zdecydował odejść z klubu. Szybko ruszyły spekulację dotyczące nowego kierunku. Wszystkie znaki na niebie wskazywały na to, że defensor pójdzie tropem innych kolegów z kadry i wyemigruje na Półwysep Arabski.

Polak przez trzy tygodnie trenował z saudyjskim Al-Hazema, jednak ostatecznie nie zagrał w żadnym oficjalnym spotkaniu. Dawidowicz rozwiązał kontrakt z nowym klubem i do teraz pozostaje bez pracodawcy. Jak tłumaczył sam zawodnik w rozmowie z portalem "CalcioHellas.it" o wszystkim zadecydowały kwestie rodzinne. - Klub złożył pewne obietnice mojej rodzinie, ale nie byli z nich zadowoleni, więc zostawiłem pieniądze, rozwiązałem kontrakt i wróciliśmy do Polski - stwierdził piłkarz.

Niespodziewany kierunek Pawła Dawidowicza. Dla polskich kibiców to egzotyka

Kadry zdecydowanej większości drużyn są już dawno zamknięte, a Dawidowicz wciąż nie znalazł nowego klubu. Bez tego nie może nawet myśleć o dalszych występach w reprezentacji Polski. Według pogłosek medialnych 30-latek miał odrzucić ofertę z drugoligowego włoskiego Bari.

Zaskakujące informacje w sprawie przyszłości Dawidowicza dostarczył brazylijski serwis "RTI Esporte". Ich zdaniem usługi Polaka zostały zaoferowane Flamengo, jednemu z największych i najbardziej rozpoznawalnemu klubowi z Brazylii. Według dziennikarzy decydującą rolę odegrał tutaj agent piłkarza Luiz Claudio Nunes, który ma reprezentować jego interesy w Ameryce Południowej.

Brazylijski klub poznał już warunki finansowe, których Dawidowicz oczekuje. "RTI Esporte" określa je jako okazję do "taniego transferu". Zdaniem dziennikarzy Polak chce zarabiać w Flamengo kwotę 1,2 milionów euro rocznie, co w realiach tego klubu nie jest zbyt wygórowaną stawką.

Flamengo cały czas liczy się w walce o mistrzostwo kraju, co paradoksalnie nie jest dla Dawidowicza najlepszą informacją. Rozgrywki w Brazylii potrwają do grudnia, a następny sezon ruszy dopiero wiosną (w poprzednim sezonie pierwsze kolejki zaplanowano na kwiecień). Polak natomiast jest przewidywany jako wzmocnienie na nowy sezon, a zdaniem "RTI Esporte" temat może zostać podniesiony dopiero po zakończeniu sezonu. Pytanie, czy obrońca będzie chciał czekać tak długo na powrót do regularnych występów.

Flamengo europejscy kibice mogą pamiętać z niedawnych Klubowych Mistrzostw Świata. Brazylijczycy w fazie grupowej zaprezentowali się znakomicie, pokonując m.in. późniejszych triumfatorów całych zmagań, czyli angielską Chelsea. Flamengo z KMŚ odpadło w 1/8 finału po porażce 2:4 z Bayernem.

Paweł Dawidowicz Marcin Golba AFP

Paweł Dawidowicz Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paweł Dawidowicz i Michał Probierz AFP