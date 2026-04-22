Marcowe baraże o Mistrzostwa świata 2026 zakończyły się dla reprezentacji Polski w bardzo smutny sposób. Wygrana 2:1 nad Albanią w półfinale napawała pewnym optymizmem przed wyjazdem do Szwecji.

W Solnie Polacy w opinii wielu zaprezentowali się znacznie lepiej niż w poprzednim starciu na PGE Narodowym. Przynajmniej w ofensywie. Drużyna Jana Urbana w tym aspekcie w pewnych momentach wręcz dominowała Szwedów. Po stronie Polaków kulała jednak defensywa, co gospodarze wykorzystywali bezlitośnie. Jeden z błędów zakończył się dramatem - po serii pomyłek w 88. minucie Viktor Gyokeres strzelił gola na 3:2, pozbawiając tym samym Polaków marzeń o wyjeździe na trzeci z rzędu mundial.

Po raz pierwszy od 2014 roku polscy piłkarze będą oglądali wielką imprezę jedynie z perspektywy telewizji. Zanim jednak "biało-czerwoni" udadzą się na urlopy, muszą rozegrać jeszcze dwa spotkania towarzyskie. A w tej kwestii sytuacja robi się coraz bardziej interesująca.

Egipt potencjalnym sparingpartnerem Polaków. Pierwszy taki mecz od 17 lat

Od dłuższego czasu wiadomo już, że pierwszym przeciwnikiem reprezentacji Polski podczas czerwcowej serii spotkań towarzyskich będzie Nigeria. Mecz ten odbędzie się 3 czerwca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Cały czas trwają jednak negocjacje dotyczące drugiego ze sparingpartnerów.

Kilka dni temu "Fakt informował o pomyśle rozegrania meczu towarzyskiego z reprezentacją Kosowa, która podobnie jak Polska, straciła szansę awansu na MŚ po porażce w finale baraży. Taki mecz byłby pierwszym w historii naszej kadry - wszak Kosowo jest jedną z najmłodszych federacji na świecie. Do struktur UEFA włączono ich w 2016 roku. Taka potyczka miałaby odbyć się w Polsce, lecz najprawdopodobniej poza stolicą.

Inny trop przedstawił "Przegląd Sportowy Onet". Powołując się na źródła z PZPN poinformowano o prowadzonych rozmowach w sprawie zorganizowania sparingu z reprezentacją Egiptu. Taka potyczka miałaby odbyć się 29 maja w Kairze.

Dla Polaków byłby to pierwszy towarzyski mecz poza naszym krajem od marca 2022 roku i potyczki ze Szkocją, która odbyła się zamiast odwołanego półfinału baraży o MŚ z Rosją. Idąc dalej, Polska po raz ostatni w Afryce grała w 2009 roku. Za kadencji Franciszka Smudy kadra szykująca się do Euro 2012 zagrała w RPA z reprezentacją gospodarzy oraz Irakiem.

Istnieje jednak duże ryzyko, że starania PZPN spełzną na niczym. Plany może pokrzyżować im Rosja, z którą zdaniem "Przeglądu Sportowego Onetu" Egipcjanie również negocjują. W ich orbicie zainteresowań znajdują się także Czesi. Dla Egipcjan będzie to jedna z prób generalnych przed wylotem na mundial. Afrykanie w grupie G zagrają z Belgią, Nową Zelandią oraz Iranem.

