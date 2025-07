Nie zostawił suchej nitki na Probierzu. Teraz legenda komentuje wybór Jana Urbana. "Dlaczego"

Czerwiec był szalonym miesiącem dla fanów piłki nożnej z kraju nad Wisłą. To wówczas doszło do największego konfliktu w historii reprezentacji Polski . W jego wyniku kadrę narodową opuściły dwie kluczowe osoby: Robert Lewandowski , który zdecydował się zawiesić reprezentacyjną karierę, oraz Michał Probierz , który po bolesnej porażce z Finlandią podał się do dymisji.

Ponad miesiąc trwały poszukiwania nowego selekcjonera, który poprowadziłby "Biało-czerwonych" w absolutnie kluczowym momencie eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. W końcu jednak 16 lipca PZPN wydał komunikat, w którym padło nazwisko Jana Urbana . Wybór byłego szkoleniowca między innymi Górnika Zabrze przypadł do gustu większości ekspertów i nie inaczej było w przypadku legendarnego reprezentanta Polski Dariusza Dziekanowskiego.

W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Dariusz Dziekanowski wyraził swoje przekonanie co do słuszności wyboru, którego ostatecznie dokonał Cezary Kulesza. Warto przypomnieć, iż panowie dobrze znają się jeszcze z czasów gry w reprezentacji Polski. Zdaniem Dziekanowskiego Urban posiada kilka cech, które z pewnością przydadzą mu się w pracy z kadrą narodową.

"Janek był zawodnikiem poważnym i solidnym, chcącym w każdym meczu dać z siebie sto procent. Takie same atuty towarzyszą jego karierze trenerskiej. Nie jest osobą konfliktową. Solidny warsztat popiera doświadczeniem, zbieranym także poza granicami kraju. [...]. Jest niezwykle otwarty, umie słuchać i wyciągać odpowiednie wnioski. Ma duże szanse, by poukładać we właściwy sposób naszą reprezentację i dotrzeć do swoich podopiecznych. Musi zacząć od ugaszenia pożaru, który w dalszym ciągu się tli. Niewątpliwie jest w stanie nad tym zapanować" - mówi Dziekanowski.