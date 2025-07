Naprawa musi zacząć się od samej góry, bo twarzą tej degrengolady jest prezes PZPN Cezary Kulesza. Prezes, który niestety właśnie został wybrany na następną, czteroletnią kadencję. Kulesza w wyborach nie miał żadnego kontrkandydata i zagłosowało na niego 98 ze 118 delegatów, którzy stawili się na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym (7 było przeciwnych, 11 wstrzymało się od głosu). Ta decyzja oraz fakt, że nikt nie chciał się wychylić, by stanąć z nim szranki, to ta zła wiadomość. Dobra jest taka, że stracił swoich najbliższych współpracowników z zarządu, którzy pełnili rolę wiceprezesów, a których zaproponował na następną kadencję: Macieja Mateńkę (wiceprezes do spraw sportowych), Henryka Kulę (wiceprezes do spraw organizacyjno-finansowych) i Mieczysława Golbę (wiceprezesa do spraw zagranicznych). To ogromny cios dla Kuleszy i wyraźny sygnał, że jest w PZPN mocna opozycja, której nie podoba się to dotychczasowe kolesiostwo. Wszyscy trzej mieli jedną wspólną cechę - nie przeszkadzało im to, że związkiem rządzi człowiek bez zasad, a wręcz odwrotnie - dobrze czuli się za jego plecami. Dobrze im było z tym, że mają dostęp do związkowych pieniędzy, które w przypadku choćby tylko awansu kadry do turniejów, płyną do PZPN szerokim strumieniem.