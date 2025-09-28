Zbliża się drugie zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana. Najpierw 9 października zagramy towarzysko z Nową Zelandią. Areną zmagań będzie Stadion Śląski w Chorzowie. Trzy dni później zagramy o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 z Litwą na wyjeździe.

Przypomnijmy, podczas wrześniowego zgrupowania graliśmy z Holandią i Finlandią. Z reprezentacją "Oranje" zremisowaliśmy 1:1, a z Finami wygraliśmy 3:1. Obecnie zajmujemy drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej MŚ, mając na koncie 10 punktów.

Ból głowy Jana Urbana. Polacy strzelają jak najęci

Zbliża się czas ogłoszenia zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie. Jan Urban może mówić o sporym bólu głowy, widząc, w jakiej formie są reprezentanci Polski. Wystarczy spojrzeć na dzisiejsze przykłady.

W meczu Barcelony z Realem Sociedad zakończonym wygraną "Dumy Katalonii" 2:1, zwycięską bramkę strzelił Robert Lewandowski. To czwarty gol "Lewego" w tym sezonie La Liga. To także drugie spotkanie z rzędu z trafieniem, bowiem wcześniej pokonał golkipera Realu Oviedo.

Jednak nie tylko Robert Lewandowski strzela. W świetnej formie, co pokazał już podczas ostatniego zgrupowania, jest Jakub Kamiński. Polak strzelił jedyną bramkę dla 1. FC Koeln w przegranym 1:2 meczu z VfB Stuttgart. Niemniej, to drugi gol Kamińskiego w ostatnich trzech spotkaniach Bundesligi.

W reprezentacji Polski nie ma ich od dawna. Teraz wysyłają sygnał do Urbana

Pokaz swojej skuteczności w Niemczech daje też napastnik, który w reprezentacji Polski zagrał ostatnio w 2019 roku. Natomiast ostatnie powołanie otrzymał w 2021, przy okazji zmagań na EURO 2020. Mowa o Dawidzie Kownackim, który teraz próbuje się odbudować na wypożyczeniu w Hercie Berlin. Na poziomie drugiej Bundesligi, w sześciu dotychczasowych meczach tego sezonu strzelił dwie bramki. Trafił właśnie dziś, w meczu z 1.FC Nürnberg. Wychowanek Lecha Poznań podwyższył wynik na 3:0.

Trochę czasu minęło również, odkąd biało-czerwoną koszulkę ostatni raz założył Michał Skóraś. Było to na EURO 2024, kiedy to zaliczył 22 minuty w pożegnalnym dla nas meczu z Francją. Za to dziś, w spotkaniu Gent z Cercle Brugge Polak istotnie przyczynił się do wygranej swojego zespołu 4:2. Skóraś najpierw otworzył wynik meczu, a następnie zaliczył dwie asysty. Wychowanek Lecha Poznań ma już na koncie dwie bramki w barwach Gent, odkąd dołączył do tego zespołu na początku września.

