Nie otrzymał powołania od Urbana. Dotarł już do Madrytu. Na zdjęciach logo Realu
Oskar Pietuszewski uchodzi obecnie za największy talent rodzimej Ekstraklasy. Wydawało się, że ostatniej jesieni 17-latek z Jagiellonii Białystok zadebiutuje w drużynie narodowej. Selekcjoner Jan Urban uznał jednak, że w tym przypadku na debiut jeszcze za wcześnie. Wtedy media zaczęły żyć transferem młodego piłkarza do FC Porto. Zawodnik dotarł właśnie na Półwysep Iberyjski, tyle że... wcale nie do Portugalii.
Oskar Pietuszewski to jeden z filarów Jagiellonii Białystok. Regeneruje obecnie siły, korzystając z przerwy między rundami. Drużyna wznawia zajęcia dopiero w najbliższy czwartek.
Czy "Jaga" przystąpi do drugiej części rozgrywek z 17-letni pomocnikiem w składzie? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi. W ostatnich tygodniach wieszczono zimowy transfer Pietuszewskiego do FC Porto.
Niespodziewany zwrot ws. Pietuszewskiego. Portugalczycy nie byli na to gotowi. "Na skraju załamania"
Pietuszewski odwiedził Półwysep Iberyjski. Zdjęcia ze stadionu Realu Madryt trafiły do sieci
Utalentowany pomocnik z pewnością nie miałby nic przeciwko przeprowadzce do Portugalii, tyle że niewiele zależy od jego woli. Najpierw do porozumienia muszą dojść kluby. A w tym temacie właśnie nastąpił klincz.
Białostoczanie żądają za swojego zawodnika aż 11 mln euro. To i tak milion mniej niż wynosi szacunkowa wartość Pietuszewskiego (za serwisem Transfermarkt). Szefowie Porto nie zamierzają jednak wykładać takiej sumy, mimo że operacja pozyskania piłkarza weszła już w zaawansowaną fazę.
Nastolatek siłą rzeczy wcielił się zatem w rolę obserwatora i czeka na rozwój zdarzeń. Na Półwysep Iberyjski wybrał się na własną rękę, na razie zupełnie prywatnie. W niedzielę zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia z trybun Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt rozgromił 5:1 Betis Sewilla.
W ubiegłym roku Pietuszewski przeżył spore rozczarowanie, nie doczekawszy się powołania do drużyny narodowej od Jana Urbana. Selekcjoner nie uległ presji mediów i nie zaprosił młodziana do dorosłej kadry. Ten świetnie spisuje się na razie w młodzieżowej reprezentacji Polski. W sześciu spotkaniach zdobył cztery bramki.
Po rundzie jesiennej Jagiellonia plasuje się na trzecim miejscu ekstraklasowej tabeli. Ma punkt straty do liderującej Wisły Płock i jeden mecz rozegrany mniej. Sposobi się również do 1/16 finału Ligi Konferencji.
Pietuszewski w pierwszej części sezonu rozegrał na niwie klubowej 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.