Nie otrzymał powołania od Urbana. Dotarł już do Madrytu. Na zdjęciach logo Realu

Oskar Pietuszewski to jeden z filarów Jagiellonii Białystok. Regeneruje obecnie siły, korzystając z przerwy między rundami. Drużyna wznawia zajęcia dopiero w najbliższy czwartek.

Czy "Jaga" przystąpi do drugiej części rozgrywek z 17-letni pomocnikiem w składzie? To pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi. W ostatnich tygodniach wieszczono zimowy transfer Pietuszewskiego do FC Porto.

Pietuszewski odwiedził Półwysep Iberyjski. Zdjęcia ze stadionu Realu Madryt trafiły do sieci

Utalentowany pomocnik z pewnością nie miałby nic przeciwko przeprowadzce do Portugalii, tyle że niewiele zależy od jego woli. Najpierw do porozumienia muszą dojść kluby. A w tym temacie właśnie nastąpił klincz.

Białostoczanie żądają za swojego zawodnika aż 11 mln euro. To i tak milion mniej niż wynosi szacunkowa wartość Pietuszewskiego (za serwisem Transfermarkt). Szefowie Porto nie zamierzają jednak wykładać takiej sumy, mimo że operacja pozyskania piłkarza weszła już w zaawansowaną fazę.

Nastolatek siłą rzeczy wcielił się zatem w rolę obserwatora i czeka na rozwój zdarzeń. Na Półwysep Iberyjski wybrał się na własną rękę, na razie zupełnie prywatnie. W niedzielę zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia z trybun Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt rozgromił 5:1 Betis Sewilla.

W ubiegłym roku Pietuszewski przeżył spore rozczarowanie, nie doczekawszy się powołania do drużyny narodowej od Jana Urbana. Selekcjoner nie uległ presji mediów i nie zaprosił młodziana do dorosłej kadry. Ten świetnie spisuje się na razie w młodzieżowej reprezentacji Polski. W sześciu spotkaniach zdobył cztery bramki.

Po rundzie jesiennej Jagiellonia plasuje się na trzecim miejscu ekstraklasowej tabeli. Ma punkt straty do liderującej Wisły Płock i jeden mecz rozegrany mniej. Sposobi się również do 1/16 finału Ligi Konferencji.

Pietuszewski w pierwszej części sezonu rozegrał na niwie klubowej 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

