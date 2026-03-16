Nie minęła doba po meczu Porto. Zamieszanie wokół Pietuszewskiego po tym, co zrobił

Łukasz Olszewski

W Porto oraz Polsce zapanowała prawdziwa "Oskaromania" na punkcie Pietuszewskiego. Młody gwiazdor "Smoków" czaruje na boisku, przekonując do siebie coraz większą liczbę kibiców, a po ostatnim spotkaniu po raz kolejny mógł przekonać się, jak dobrze odbierają go fani futbolu. Nie potrzebował nawet słów, żeby naczytać się o sobie wielu pięknych rzeczy.

Oskar Pietuszewski, młody gwiazdor FC Porto
Oskar Pietuszewski

Kiedy Oskar Pietuszewski przychodził do FC Porto z Jagiellonii Białystok, wiele osób mogło obawiać się, że młody zawodnik będzie musiał długo walczyć o miejsce w pierwszym składzie ekipy "Smoków", ale nic bardziej mylnego.

17-latek z przytupem wszedł do szatni portugalskiej ekipy i w kolejnych meczach udowadnia, że nie znalazł się tam przez przypadek. Po trafieniu z Benfiką przyszedł czas na gola w kolejnym meczu - przeciwko Moreirense. Nie tylko w Polsce kibice zachwycali się występem skrzydłowego.

Na platformie "X" nie brakowało komplementów pod adresem Pietuszewskiego i przypominania, że kwota, jaką "Smoki" zaplaciły ekipie z Białegostoku, to w zasadzie promocyjna cena. Sam zainteresowany również miał okazję zapoznać się z masą komplementów, kiedy tylko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z ostatniego spotkania.

Pietuszewski po każdym udanym spotkaniu chwali się m.in. na Instagramie fotografiami, które wykonane zostały podczas jego pobytu na boisku. Nie inaczej było po starciu z Moreirense, jednak nastolatek nie musiał nawet dodawać ani jednego słowa od siebie w opisie posta. Wszystko zrobili za niego internauci.

- Boziu kochana, jak Ty nam pięknie grasz, niech zdrowie dopisuje - napisał do Oskara jeden z fanów zachwyconych tym, jak prezentuje się skrzydłowy.

"Powołanie to obowiązek", "Diament nasz Białostocki", "Młody polski król", "Jak powiedzieć kocham Cię po polsku?" - czytamy dalej w sekcji komentarzy. Sam post Pietuszewskiego zdobył ponad 40 tysięcy polubień w zaledwie 4 godziny od momentu publikacji.

Kolejne spotkanie FC Porto, w ramach Ligi Europy ze Stuttgartem odbędzie się w czwartek. Później, w niedzielę "Smoki" zagrają na wyjeździe z Bragą.

Portugalczycy zachwyceni Oskarem Pietuszewskim
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto
Oskar Pietuszewski
