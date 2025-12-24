Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie mają wątpliwości. To było pożegnanie. Media: Reprezentant Polski czeka na nowym klub

Rafał Sierhej

Sebastian Szymański do Turcji trafił dość nieoczekiwanie. Zresztą, cała kariera Polaka jak na razie przebiega dość zaskakująco, bo można było wyobrazić sobie, że 26-latek będzie miał już w CV zespół z czołowych pięciu lig europejskich. Według tureckich mediów pewne jest, że w zimowym oknie transferowym reprezentant Polski zmieni barwy, a spotkanie z Besiktasem było jego pożegnaniem z Fenerbahce. Pozostaje jedynie wybrać klub.

Dwóch piłkarzy w żółtych strojach sportowych z logo klubu i napisem sponsorującym, jeden z nich ma jasne włosy i zarost, drugi ciemniejszą karnację i krótsze włosy, znajdują się na boisku i są skupieni na grze.
Sebastian SzymańskiELIF OZTURKAFP

Sebastian Szymański, odchodząc z Legii Warszawa zdawał się być o krok od transferu do jednej z pięciu najlepszych lig europejskich. Wówczas zdecydował się jednak na przenosiny do Rosji. Po wybuchu wojny w Ukrainie Szymański uznał, że jego czas w Rosji dobiegł końca.

Przeniósł się do Holandii, a konkretnie Feyenoordu Rotterdam, gdzie spędził bardzo dobry czas. Gdy już zdecydował się odejść z Feyenoordu, ponownie wiele wskazywało na podpisanie umowy z jednym z czołowych europejskich klubów. Pojawiały się zespoły z Premier League, Serie A czy Bundesligi.

Szymański czeka na odejście. Piszą o ostatnim meczu

Ostatecznie wybór padł na Turcję, a konkretnie Fenerbahce. Tam spędził już niespełna dwa i pół sezonu. Ostatnie miesiące są jednak dla Polaka trudniejsze i od dłuższego czasu w tureckich mediach trąbi się o możliwym transferze naszego reprezentanta i jego odejściu z tureckiego giganta.

Zdaniem tureckich mediów reprezentant Polski wraz z występem w spotkaniu Fenerbahce z Besiktasem, rozegrał swój ostatni mecz w barwach zespołu ze Stambułu. "Derby w Pucharze Turcji były ostatnim meczem Sebastiana Szymańskiego. 26-latek, który wielokrotnie wyrażał chęć odejścia z klubu, będzie teraz rozpatrywał oferty w styczniowym oknie transferowym" - czytamy na "Sabah.com".

Według tureckich dziennikarzy w tym momencie najbliżej pozyskania polskiego pomocnika mają być dwa kluby. Mowa o holenderskim PSV Eindhoven oraz niemieckim Eintrachcie Frankfurt. Gdzieś w oddali majaczy także opcja przenosin do Francji, a konkretnie Olympique Lyon, który właśnie sprowadził Endricka z Realu Madryt.

Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski i Fenerbahce
Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski i FenerbahceFotOlimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Agit Erdi Ulukaya / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Po rozmowie z Jose Mourinho zapadła decyzja dotycząca przyszłości Sebastiana Szymańskiego
Po rozmowie z Jose Mourinho zapadła decyzja dotycząca przyszłości Sebastiana SzymańskiegoYAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFP / SERCAN KUCUKSAHIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Piłkarz w żółto-granatowym stroju świętuje zdobycie gola na tle rozmytego tłumu kibiców oraz innych zawodników na boisku.
Sebastian SzymańskiPhoto by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP

