Sebastian Szymański, odchodząc z Legii Warszawa zdawał się być o krok od transferu do jednej z pięciu najlepszych lig europejskich. Wówczas zdecydował się jednak na przenosiny do Rosji. Po wybuchu wojny w Ukrainie Szymański uznał, że jego czas w Rosji dobiegł końca.

Przeniósł się do Holandii, a konkretnie Feyenoordu Rotterdam, gdzie spędził bardzo dobry czas. Gdy już zdecydował się odejść z Feyenoordu, ponownie wiele wskazywało na podpisanie umowy z jednym z czołowych europejskich klubów. Pojawiały się zespoły z Premier League, Serie A czy Bundesligi.

Szymański czeka na odejście. Piszą o ostatnim meczu

Ostatecznie wybór padł na Turcję, a konkretnie Fenerbahce. Tam spędził już niespełna dwa i pół sezonu. Ostatnie miesiące są jednak dla Polaka trudniejsze i od dłuższego czasu w tureckich mediach trąbi się o możliwym transferze naszego reprezentanta i jego odejściu z tureckiego giganta.

Zdaniem tureckich mediów reprezentant Polski wraz z występem w spotkaniu Fenerbahce z Besiktasem, rozegrał swój ostatni mecz w barwach zespołu ze Stambułu. "Derby w Pucharze Turcji były ostatnim meczem Sebastiana Szymańskiego. 26-latek, który wielokrotnie wyrażał chęć odejścia z klubu, będzie teraz rozpatrywał oferty w styczniowym oknie transferowym" - czytamy na "Sabah.com".

Według tureckich dziennikarzy w tym momencie najbliżej pozyskania polskiego pomocnika mają być dwa kluby. Mowa o holenderskim PSV Eindhoven oraz niemieckim Eintrachcie Frankfurt. Gdzieś w oddali majaczy także opcja przenosin do Francji, a konkretnie Olympique Lyon, który właśnie sprowadził Endricka z Realu Madryt.

Asysta Sebastiana Szymańskiego w meczu Fenerbahce - Anderlecht. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski i Fenerbahce FotOlimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Agit Erdi Ulukaya / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Po rozmowie z Jose Mourinho zapadła decyzja dotycząca przyszłości Sebastiana Szymańskiego YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFP / SERCAN KUCUKSAHIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Sebastian Szymański Photo by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP