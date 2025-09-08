Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary, to po meczu z Finlandią zrobił Jan Urban. Wszystko się nagrało

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo dobrze swoją przygodę z reprezentacją Polski na stanowisku selekcjonera rozpoczął Jan Urban. Jego zespół w niedzielę pokazał się ze świetnej strony i pokonał Finlandię 3:1, dzięki czemu zdecydowanie zwiększył swoje szansę na wyjazd na mistrzostwa świata. Niedługo po zakończeniu meczu udał się na trybuny, gdzie robił sobie zdjęcia z kibicami.

Jan Urban
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Bez dwóch zdań coś się zmieniło. Po czerwcowym zgrupowaniu, podczas którego reprezentacja Polski m.in. przegrała z Finlandią 1:2 ze stanowiska selekcjonera odszedł Michał Probierz. Po długim procesie wybierania następcy Cezary Kulesza postanowił dać szansę Janowi Urbanowi. Wrześniowe spotkania z Holandią i właśnie Finlandią były zatem jego debiutanckimi.

W Rotterdamie przeciwko kadrze Ronalda Koemana "Biało-Czerwoni" zagrali dobre spotkanie, co zaowocowało remisem 1:1 i ważnym punktem do tabeli grupy kwalifikacji mistrzostw świata. Trzy dni później nadeszło jednak jeszcze ważniejsze starcie, z Finami. Ci, jak już wspomnieliśmy, pokonali nas 2:1 w czerwcu, co delikatnie skomplikowało naszą sytuację w grupie.

    Na Stadionie Śląskim w Chorzowie "Biało-Czerwoni" po znakomitej grze wygrali ten mecz 3:1. W ten sposób po pięciu rozegranych meczach mają 10 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, gwarantujące baraże. Wiele zasługi, o czym mówią dziennikarze i eksperci ma Jan Urban.

    Szkoleniowiec od dawna powtarza, że jego styl gry, to taki, który daje radość kibicom. Poza samymi wydarzeniami na boisku 63-latek aktywnie działał także poza nim.

    Urban show, wszystko nagrano

    Niedługo po zakończeniu meczu Urban udał się na trybuny. Poproszony o możliwość zrobienia kilku zdjęć wskazał, że jeszcze tu wróci i tak się stało. Wszystko zostało uchwycone przez kamery.

    - Jan Urban musi być super człowiekiem. Później wrócił do tego sektora i pozował do zdjęć z kibicami - napisał na portalu X Dominik Wardzichowski.

    Do tego trener fantastycznie prezentuje się na konferencjach prasowych, gdzie również robi prawdziwe show. Następne zgrupowanie odbędzie się za miesiąc. Polska zmierzy się pierw towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie już o punkty z Litwą (12 października).

