Nie chcą Polaków na mundialu. Zapadł werdykt. Mają poważny powód

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Na mecz Szwecja - Polska spoglądają kibice nie tylko z tych dwóch krajów. Zainteresowani wynikiem są również Tunezyjczycy, Japończycy oraz Holendrzy, czyli nasi potencjalni grupowi rywale na mundialu. Selekcjoner reprezentacji "Oranje" podczas konferencji prasowej wyznał, na którą z tych drużyn wolałby trafić na mistrzostwach świata. - Wolałbym, żeby to nie byli oni - wyznał Ronald Koeman.

Mecz Szwecji z Polską w Sztokholmie rozstrzygnie, która z reprezentacji dołączy do grupy z Holandią, Tunezją i Japonią na mistrzostwach świata.

Wiadomo więc, że wynik tego spotkania interesuje piłkarskich kibiców również w tych krajach. Podczas konferencji prasowej selekcjoner jednej z tych reprezentacji otrzymał nawet pytanie dotyczące tego spotkania.

Selekcjoner Holandii nie chce Polski na mundialu. Kibice też jednogłośni

Ronald Koeman nie ukrywa, że w grupie na mistrzostwach świata rozgrywanych latem tego roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, wolałby uniknąć reprezentacji Polski.

- Z Polską graliśmy już wielokrotnie, więc wolałbym, żeby to nie była Polska - odpowiedział Ronald Koeman na pytanie, z którą reprezentacją wolałby zmierzyć się w grupie.

Ronaldowi Koemanowi trudno się dziwić. Polska nie należy bowiem do jego ulubionych rywali. Na Euro 2024, jeszcze za kadencji Michała Probierza, przegraliśmy z Holendrami tylko 1:2, ale zwycięski gol dla Oranje padł dopiero w 83. minucie. Była to dla nich bardzo trudna przeprawa.

Później reprezentacja Polski (już Jana Urbana) walczyła z Holandią dwukrotnie. Dwa razy padł remis 1:1. Holendrzy stracili więc aż cztery na sześć punktów w tej rywalizacji. Były to potyczki w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Ostatecznie "Pomarańczowi" zakończyli je na pierwszym miejscu, a "Biało-Czerwoni" na drugim. Właśnie za sprawą tego teraz rywalizują w barażach o awans na finały.

Nie tylko Ronald Koeman woli zmierzyć się ze Szwecją. W sondzie zamieszczonej w holenderskich mediach na pytanie "Na którą drużynę wolałbyś trafić na mundialu?" aż 66% holenderskich kibiców wskazało na Szwecję. Takie wyniki wykazało głosowanie niemal 6000 osób.

Mecz Szwecja - Polska w Sztokholmie rozpocznie się o godzinie 20:45. Tekstową relację na żywo z tego spotkania można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
