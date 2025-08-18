Kontuzje skutecznie uniemożliwiły Nicoli Zalewskiemu rozwinięcie skrzydeł w Interze Mediolan. Po obiecującym początku reprezentant Polski spadł w hierarchii i kluczowe spotkania rozpoczynał na ławce rezerwowych. Nic nie zapowiadało jednak tego, że minie pół roku i 23-latek znów zmieni klub.

W ubiegłym tygodniu Fabrizio Romano informował, że Zalewski jest bliski przenosin do Atalanty Bergamo. W poniedziałek z jego strony padło słynne "Here we go", co niemal równoznaczne jest z "przyklepaniem" transferu. Jeszcze tego samego dnia nadeszło oficjalne potwierdzenie.

Jan Urban zareagował na transfer Zalewskiego. Nie krył radości

Koszt transferu Zalewskiego miał oscylować w granicach 17 milionów euro, a testy medyczne Polak przeszedł w poniedziałek. Jeszcze tego samego dnia o przyszłość 23-latka w programie redakcji "Meczyki.pl" zapytany został Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski nie krył radości.

Wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Rozmawiałem z Nicolą. Też nie do końca wiedział, że to się stanie. Nie ulega wątpliwości, że będzie miał więcej okazji, żeby grać, żeby złapać rytm meczowy. Wydaje mi się, że na tym transferze wygrają wszyscy

W mediach panuje przekonanie, że pomimo ograniczonego czasu gry w ostatnich meczach Interu Nicola Zalewski ma pewne miejsce w kadrze. Pojawia się jednak coraz więcej pytań, w jakiej roli widzi go nowy Urban. U Michała Probierza grał on przeważnie na wahadle, choć często podłączał się do akcji ofensywnych i wysoko operował piłką.

- Gdyby był bliżej bramki, moglibyśmy go wykorzystać lepiej. Ale to zależy od sytuacji w kadrze. Nie mamy zawodnika, który rozwiązałby nam problem na lewej obronie - dodał Jan Urban.

