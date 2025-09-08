Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawrocki zaskoczył po meczu, jest nagranie. Reakcja nie mogła być inna

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzyła się z Finlandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Finalnie po bardzo dobrej grze górą 3:1 wyszli podopieczni Jana Urbana. Zwycięstwo to z wysokości trybun oglądał prezydent RP, Karol Nawrocki. Po ostatnim gwizdku miał okazję odwiedzić piłkarzy w szatni. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie tego, co powiedział drużynie.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News

Do udanych zgrupowań piłkarska reprezentacja Polski zapiszę to wrześniowe. Podczas niego nasi piłkarze sprawili niespodziankę, nieoczekiwanie remisując w Rotterdamie 1:1 z Holandią. Kilka dni później przystąpili natomiast do spotkania z Finlandią. Rywalizacja była bardzo ważna ze względu na potencjalny układ tabeli grupy.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski wraca z kadry, a tu tak fatalne informacje. "24 godziny"

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki

    Finlandia to bezpośredni rywal Polaków o drugie miejsce, które gwarantuje udział w barażach do mistrzostw świata. Finalnie "Biało-Czerwoni" nie zawiedli i pewnie pokonali rywali 3:1 po golach Matty'ego Casha, Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego. Wszystko miało miejsce na oczach ponad 50 tysięcy kibiców i prezydenta RP, Karola Nawrockiego.

    Co ciekawe, niedługo po ostatnim gwizdku sędziego 42-latek udał się do szatni drużyny, gdzie osobiście złożył gratulację za wygraną.

    To piłkarzom powiedział Nawrocki, jest nagranie

    W mediach społecznościowych w serwisie X na profilu "OficjalneZero" pojawiło się już nagranie z krótkiej przemowy głowy państwa. Przekazał, że zespół może liczyć na prezydenta oraz pogratulował zwycięstwa.

    - Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć, to chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom powiedzieć. Wygrała Polska - powiedział.

    Chwilę potem nieco zaskoczył, bowiem zdecydował się zainicjować znaną przyśpiewkę: "Kto wygrał mecz?". Drużyna nie pozostała dłużna i bez wahania odpowiedziała.

    Następne zgrupowanie odbędzie się za miesiąc. Polska zmierzy się pierw towarzysko z Nową Zelandią (9 października), a następnie, już o punkty z Litwą (12 października).

    Turcja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Maxi Oyedele i Paweł Dawidowicz
    Reprezentacja

    Zaskakujące doniesienia ws. reprezentanta Polski. Kontrakt rozwiązany po miesiącu

    Bartosz Nawrocki
    Bartosz Nawrocki
    Po lewej stronie piłkarz w białej koszulce z czerwonym orłem i numerem 9 unosi ręce w geście radości na tle innych zawodników, po prawej stronie mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przed mikrofonem z uśmiechem.
    Karol Nawrocki (P) po meczu spotkał się z piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim (L)Michał Meissner/East News/Jacek Domiński/REPORTERPAP
    Piłkarz w białym stroju z czerwonymi elementami, uśmiechnięty, klaska w dłonie, w tle rozmyty stadion i kibice.
    Matty CashGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami świętuje zdobycie bramki, wykonując gesty radości na tle trybun stadionu.
    Piłkarze reprezentacji PolskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja