Nawrocki wszedł na trybuny. Niespodziewany scenariusz. Trzeci wariant

Tomasz Brożek

Na półfinałowym meczu baraży o awans na mistrzostwa świata 2026 Polska - Albania reprezentację Jana Urbana dopingował z trybun PGE Narodowego w Warszawie Karol Nawrocki. Prezydent RP zasiadł w loży VIP u boku między innymi prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy. Wizyta głowy państwa na stadionie stanowiła sporą zagadkę, zwłaszcza wobec ostatnich wydarzeń. A skończyło się - przynajmniej w czasie pierwszej połowy - sporą niespodzianką.

Prezydent Karol Nawrocki na stadionie podczas meczu Polska - Albania, z biało-czerwonym szalikiem na ramionach.
Prezydent RP Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania

W ostatnim czasie mecze reprezentacji Polski stały się areną politycznych manifestacji. Dotychczas głos biało-czerwonych fanów w zdecydowanej większości wspierał Karola Nawrockiego (tak było chociażby przy okazji listopadowego spotkania z Holandią, gdy kibice skandowali nazwisko prezydenta RP), a uderzał w premiera Donalda Tuska.

Do niezwykle głośnych scen na tym polu doszło w Kownie, gdzie szef polskiego rządu zasiadł u boku swojej litewskiej odpowiedniczki - Ingi Ruginiene. Z trybun popłynęły wówczas wulgarne przyśpiewki pod jego adresem, do czego doszły także wymowne transparenty.

Karol Nawrocki - zgodnie z zapowiedziami - pojawił się na PGE Narodowym, by dopingować reprezentację Polski w barażowym meczu z Albanią. Prezydent zasiadł w loży VIP u boku między innymi prezesa Polskiego Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, a towarzyszył mu jego syn Antoni.

I pojawiło się pytanie, czy im tym razem zostanie przychylnie przyjęty. Wątpliwości pojawiły się w miniony weekend, gdy na wielu stadionach pojawiły się banery wprost uderzające w głowę naszego państwa. A wszystko przez decyzję prezydenta, który postanowił zawetować ustawę dotyczącą zmiany kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw o numerze druku sejmowego 1600. Chodziło w niej między innymi o wprowadzenie zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zwiększenie decyzyjności sądów, a zmniejszenie prokuratorów, zwiększenie prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania prawa karnego i ułatwienie uzyskania pomocy prawnej z urzędu.

Wydawać by się mogło, że na trybunach PGE Narodowego albo zobaczymy kolejną falę ataków na Karola Nawrockiego, albo fani staną w obronie prezydenta. Tymczasem w grę - dość niespodziewanie - wszedł trzeci wariant, a mianowicie zupełna cisza. Głowa naszego państwa nie została oficjalnie przywitana po rozgrzewce, a już w trakcie pierwszej połowy pod adresem Karola Nawrockiego nie pojawił się z trybun choćby jeden słyszalny okrzyk. Próżno było też rozglądać się z jakimkolwiek transparentem dotyczącym prezydenta.

Z PGE Narodowego - Tomasz Brożek

Zobacz również:

Maksym Chłań to jeden z cichych ulubieńców Jana Urbana. Czy selekcjoner któregoś dnia sięgnie po ukraińskiego pomocnika?
Urban nikomu nic nie mówił. Ale jest przeciek. To on może dostać polski paszport

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Robert Lewandowski o swojej przyszłości w reprezentacji Polski. Stanowcze słowa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

