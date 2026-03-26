Nawrocki wszedł na trybuny. Niespodziewany scenariusz. Trzeci wariant

W ostatnim czasie mecze reprezentacji Polski stały się areną politycznych manifestacji. Dotychczas głos biało-czerwonych fanów w zdecydowanej większości wspierał Karola Nawrockiego (tak było chociażby przy okazji listopadowego spotkania z Holandią, gdy kibice skandowali nazwisko prezydenta RP), a uderzał w premiera Donalda Tuska.

Do niezwykle głośnych scen na tym polu doszło w Kownie, gdzie szef polskiego rządu zasiadł u boku swojej litewskiej odpowiedniczki - Ingi Ruginiene. Z trybun popłynęły wówczas wulgarne przyśpiewki pod jego adresem, do czego doszły także wymowne transparenty.

Karol Nawrocki - zgodnie z zapowiedziami - pojawił się na PGE Narodowym, by dopingować reprezentację Polski w barażowym meczu z Albanią. Prezydent zasiadł w loży VIP u boku między innymi prezesa Polskiego Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, a towarzyszył mu jego syn Antoni.

I pojawiło się pytanie, czy im tym razem zostanie przychylnie przyjęty. Wątpliwości pojawiły się w miniony weekend, gdy na wielu stadionach pojawiły się banery wprost uderzające w głowę naszego państwa. A wszystko przez decyzję prezydenta, który postanowił zawetować ustawę dotyczącą zmiany kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw o numerze druku sejmowego 1600. Chodziło w niej między innymi o wprowadzenie zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztu, zwiększenie decyzyjności sądów, a zmniejszenie prokuratorów, zwiększenie prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania prawa karnego i ułatwienie uzyskania pomocy prawnej z urzędu.

Polska Albania. Karol Nawrocki na trybunach. Tak zareagował PGE Narodowy

Wydawać by się mogło, że na trybunach PGE Narodowego albo zobaczymy kolejną falę ataków na Karola Nawrockiego, albo fani staną w obronie prezydenta. Tymczasem w grę - dość niespodziewanie - wszedł trzeci wariant, a mianowicie zupełna cisza. Głowa naszego państwa nie została oficjalnie przywitana po rozgrzewce, a już w trakcie pierwszej połowy pod adresem Karola Nawrockiego nie pojawił się z trybun choćby jeden słyszalny okrzyk. Próżno było też rozglądać się z jakimkolwiek transparentem dotyczącym prezydenta.

Z PGE Narodowego - Tomasz Brożek

Karol Nawrocki Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Karol Nawrocki Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

