Nawrocki wszedł do polskiej szatni. I się zaczęło. Sceny na Narodowym
Honorowym gościem loży VIP na PGE Narodowym podczas czwartkowego meczu Polska - Albania był prezydent RP Karol Nawrocki. Zgodnie z przewidywaniami, po wygranym 2:1 spotkaniu głowa naszego państwa udała się do szatni "Biało-Czerwonych", by osobiście pogratulować piłkarzom zwycięstwa, a także wspólnie je celebrować. Gdy Karol Nawrocki przekroczył próg, zaczęły się jego wspólne okrzyki z piłkarzami, które można zobaczyć na nagraniach opublikowanych w sieci.
Karol Nawrocki nie mógł sobie odmówić tej przyjemności i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pojawił się w czwartek na trybunach PGE Narodowego, by wspierać z nich reprezentację Polski w barażowym boju z Albanią. Towarzyszył mu jego syn Antoni. Obaj zasiedli w loży VIP u boku - między innymi - prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy.
Głowa naszego państwa nie została oficjalnie przywitana przez spikera przed rozpoczęciem spotkania. Z trybun nie poleciały także żadne okrzyki skierowane w jego stronę, nie mówiąc już o transparentach. Jego obecność na obiekcie była więc dyskretna, ale tylko do czasu.
Polska - Albania. Karol Nawrocki na PGE Narodowym. Tak świętował triumf
Po meczu - który na szczęście zakończył się zwycięstwem reprezentacji Polski 2:1 - głowa naszego państwa zeszła na murawę. I już tam miała okazję wymienić kilka zdań z piłkarzami reprezentacji Polski. Na tym jednak nie koniec.
Potem Karol Nawrocki - podobnie jak po wrześniowym meczu z Finlandią - pojawił się także w szatni drużyny prowadzonej przez trenera Jana Urbana. A gdy do niej wszedł rozpoczęła się wspólna feta, uwieczniona między innymi przez portal "Łączy nas piłka".
- Kto wygrał mecz?! - ryknął prezydent RP.
- Polska - odpowiedzieli mu członkowie naszej drużyny narodowej.
Zdjęcia z meczowych aktywności głowy państwa opublikował także oficjalny profil Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych. Widzimy na nich między innymi naszego prezydenta rozmawiającego na murawie PGE Narodowego z Mattym Cashem lub witającego się już w szatni z kapitanem reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim - strzelcem pierwszej bramki dla naszej kadry w starciu z Albanią.
- Gramy dalej! Brawo Polacy - napisał krótko Karol Nawrocki.