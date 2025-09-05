Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nawet we Francji głośno o wyczynie Polaków. Piłkarze pod ostrzałem, ostra krytyka

Łukasz Olszewski

Reprezentacja Polski, która jeszcze niedawno wydawała się być kompletnie rozbita, wyraźnie odżyła pod wodzą Jana Urbana. Biało-czerwoni, dość sensacyjnie, zremisowali z Holandią w Rotterdamie 1:1, co odbiło się echem nie tylko w Polsce i Holandii. O wyniku spotkania napisali również Francuzi i nie byli łagodni dla piłkarzy, wprost wytykając, dlaczego mecz zakończył się takim rezultatem.

Kamil Grosicki, Matty Cash
Kamil Grosicki, Matty CashHANS VAN DER VALKAFP

Nie będzie przesadą powiedzenie, że kibicom reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach towarzyszyło poczucie beznadziei, a awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata wydawał się marzeniem ściętej głowy. To, co zobaczyliśmy w debiucie Jana Urbana, daje jednak wiarę w to, że gra Polaków może ulec zmianie, a remis 1:1 z Holandią, przed rozpoczęciem spotkania, chyba wszyscy wzięliby w ciemno.

Korzystny dla nas rezultat i bardzo cenny punkt, to jednak dla Holendrów niemałe potknięcie i nic dziwnego, że wynik spotkania biało-czerwonych odbił się echem nie tylko w naszym kraju oraz w Holandii.

Urban utarł nosa Holendrom. Nagle takie słowa. Nawet Francuzi zabrali głos

Artykuł podsumowujący spotkanie w Rotterdamie opublikował również portal "France24", który nie był łagodny dla piłkarzy prowadzonych przez Ronalda Koemana, wprost wskazując, że sami są sobie winni takiego stanu rzeczy.

- Holendrzy musieli zapłacić za brak bezwzględności pod bramką rywali, zmarnowali bowiem szereg szans - czytamy na francuskim portalu.

Trudno nie zgodzić się z tym, że to niska skuteczność "Oranje" przyczyniła się do podziału punktów. Wskaźnik xG (gole oczekiwane) wskazuje 1.24 do 0.30 na korzyść Holendrów. Mieli oni również 74% posiadania piłki oraz oddali łącznie 14 strzałów (Polacy oddali ich 6).

Francuzi nie mogli również przejść obojętnie obok zachowanie Polaków i polskich kibiców, dla których jeden punkt w starciu z Holendrami był niczym pełna pula.

- Holendrzy naciskali aż do końcowego gwizdka, ale nie byli w stanie przełamać polskiej obrony, a kibice gości świętowali, jak gdyby odnieśli zwycięstwo - wbili przy okazji szpilkę Polakom.

Kwalifikacje MŚ - Europa
1. Runda
04.09.2025
20:45
Zakończony
Denzel Dumfries
28'
Matty Cash
80'
Wszystko o meczu

