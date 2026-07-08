Do tej pory kibice reprezentacji Polski mogli spoglądać przede wszystkim w kierunku FC Porto, śledząc poczynania Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka oraz Oskara Pietuszewskiego, który w poprzednim sezonie sięgnęli po mistrzostwo Portugalii.

Teraz jednak rywalizacja pomiędzy ekipą "Smoków" i Benfiką będzie jeszcze ciekawsza z perspektywy polskich fanów, bowiem Jakub Kamiński - zgodnie z oczekiwaniami - dołaczył do drużyny z Lizbony, przechodząc za ok. 20 mln euro z FC Koeln.

Przy okazji podpisania kontraktu z portugalskim klubem, nie mogło oczywiście zabraknąć sesji zdjęciowej z czerwoną koszulką, a na fotografiach pojawiła się również partnerka naszego reprezentanta, Monika Wojtas. Nie bez znaczenia jest fakt, że para spodziewa się dziecka, bowiem władze Benfiki postanowiły w wyjątkowy sposób potraktować przyszłych rodziców, o czym rozpisują się także portugalskie media.

Kobieta sama pokazała w mediach społecznościowych, jak pozuje do zdjęcia z malutką koszulką Benfiki, która przewidziana jest dla dziecka, które niebawem pojawi się na świecie. - Jeszcze się nie urodziło, a dziecko Kamińskiego ma już koszulkę Benfiki - zaznacza już w tytule artykułu "A Bola".

Rozwiń

- Polski skrzydłowy, pozyskany z Kolonii za 17 milionów euro, złożył podpis, zapozował do zdjęć... i otrzymał wyjątkowy prezent. Monika Wojtas, narzeczona zawodnika, udostępniła na Instagramie zakulisowe nagrania z wyjazdu do Lizbony i ceremonii na stadionie Estádio da Luz - a na zdjęciach prezentuje ubranko dla mającego wkrótce przyjść na świat syna pary - czytamy na łamach portalu.

Sposób, w jaki władze lizbońskiego klubu powitały w zespole polskiego skrzydłowego jasno pokazuje, że były już zawodnik FC Koeln był dla nich priorytetem na rynku transferowym.

Jak wynika z niedawnych ustaleń "A Bola", Kamiński miał odrzucić oferty Brighton i RB Lipsk, a zakontraktowaniem go zainteresowane było również Newcastle, które próbuje pozyskać zawodnika na skrzydło po sprzedaży Anthony'ego Gordona do FC Barcelony.

Jakub Kamiński Grzegorz Wajda East News

Jakub Kamiński Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Jakub Kamiński Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP





Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport