Nawet Albańczycy piszą o Nawrockim przed meczem z Polską. Tak nazwano prezydenta

Jak na czwartkowe starcie zapatrują się dziennikarze i eksperci "Krainy Orłów"?

Portale 24-ore.com oraz gazetablic.com mocno zainteresował fakt, że spotkanie na żywo ma obejrzeć... Karol Nawrocki. "Wszystkie bilety zostały wyprzedane już kilka dni temu, a na stadionie Polska może liczyć na wyjątkowego kibica, jakim jest Karol Nawrocki. Prezydent tego kraju znany jest ze swojej pasji do piłki nożnej, ponieważ był również obecny na innym meczu podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Nawrocki z bliska oglądał zwycięstwo Polaków 3:1 nad Finlandią, a po zakończeniu meczu zszedł nawet do szatni, aby świętować z piłkarzami" - odnotował drugi z nich.

W wielu serwisach, takich jak gazetasi.al, lajme.al czy oranews.tv znajdziemy mnóstwo fragmentów z konferencji prasowych, w których cytowane są wypowiedzi Urbana i jego zawodników, ale także albańskiego selekcjonera i piłkarzy. - Jesteśmy gotowi na Polskę. O wygranym zadecydują szczegóły - mówił chociażby Elseid Hysaj, o którym eksperckiego głosu dla Interii Sport udzielił niedawno Dominik Guziak.

"Sylvinho chce strzelać gole w play-offach: Musimy dostać się w pole karne, widzę Muciego jako napastnika!" - zaznacza gazetasi.al, gdzie pojawił się również "przewodnik dla albańskiego kibica w meczu z reprezentacją Polski". W nim czytamy, że albańscy fani, którzy wybiorą się do Warszawy, "będą musieli stosować się do kilku rygorystycznych wytycznych opublikowanych przez PZPN". Mowa m.in. o zakazie wnoszenia na stadion materiałów pirotechnicznych, zakazie spożywania alkoholu w określonych miejscach, konkretnych wymiarów flag, banerów, miejsca zbiórki itd.

Wspomniane źródło pisze również o Robercie Lewandowskim w kontekście tego, że jeśli Polacy polegną w barażach, kapitan naszej kadry dołączy do niechlubnego grona innych gwiazd, których zabraknie na mundialu. Na ten moment są nimi chociażby Chwicza Kwaracchelia czy Victor Osimhen. "Przed play-offami na Polsce ciąży jedno pytanie. Czy zrewanżują się Albanii za porażkę w eliminacjach Euro 2024?" - czytamy.

"Trener reprezentacji Polski, Jan Urban, podczas konferencji prasowej mówił o starciu z reprezentacją Albanii, opisując je jako trudny i otwarty mecz. Urban podkreślił, że wciąż nie ma jasnego obrazu tego, jaką taktykę zastosuje Albania w tym spotkaniu" - szpiegują po konferencji dziennikarze gazetablic.com.

"Reprezentacja Albanii stoi u progu jednego z najbardziej decydujących momentów w swojej historii, przygotowując się do starcia z Polską na warszawskim stadionie PGE Narodowym (...) Pod okiem trenera Sylvinho "Czerwoni" zakończyli ostatni trening, wykazując się maksymalną koncentracją i gotowością do starcia, które jest kluczowe dla ich marzeń o awansie do mistrzostw świata - celu, który Albania wciąż nie osiągnęła" - zapowiada oranews.tv, dodając, że "ich rodacy zamierzają napisać nowy rozdział w historii albańskiej piłki nożnej".

Jan Urban podczas konferencji prasowej ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Karol Nawrocki Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK East News

