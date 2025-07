Wobec takich wieści na mundial kadra jechała ze sporymi ambicjami. Polacy spisali się fenomenalnie podczas eliminacji, gdy z 25 punktami wygrali swoją grupę i awansowali na mistrzostwa bezpośrednio z 1. miejsca . Co, więcej do "Biało-Czerwonych" uśmiechnęło się szczęście, bowiem rozlosowani zostali z pierwszego koszyka, a do ich grupy trafiły zespoły Senegalu, Kolumbii oraz Japonii .

Wobec takich wydarzeń wielu dziennikarzy oraz ekspertów wskazywało Polaków jako faworytów do awansu dalej. Selekcjoner oraz drużyna do turnieju przygotowywała się podczas zgrupowań w Juracie oraz Arłamowie. W ostatnim sprawdzianie przed wyjazdem do Rosji Polska ograła Litwę aż 4:0, co napędziło drużynę do przodu. Prawdziwa weryfikacja zespołu nastąpiła jednak podczas turnieju.