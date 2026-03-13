Nastolatek pod obserwacją Urbana. Potem werdykt z Niemiec. Nie wahali się

Czy Kacper Potulski jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje w seniorskiej reprezentacji Polski? Coraz więcej na to wskazuje. Rzekoma obecność Jana Urbana na meczu w Ołomuńcu nie była zapewne przypadkowa. O wizycie selekcjonera "Biało-Czerwonych" poinformował Marcin Borzęcki. "Czy to oznacza, że będzie powołanie?" - zapytał się. Jedno jest pewne, po ostatnim gwizdku trener kadry mógł być dumny ze swojego rodaka. Co prawda FSV Mainz zremisował z miejscową Sigmą, ale defensorzy spisali się bez zarzutu, bo potyczka zakończyła się wynikiem 0:0.

Dla osiemnastolatka rodem z Gdańska to kolejny powód do dumy w wyjątkowym dla niego sezonie. Dopiero kilka miesięcy temu zadebiutował w Bundeslidze. Ponadto ma już na przykład gola strzelonego Bayernowi Monachium. Niemieccy dziennikarze prześcigają się wręcz w pochwałach skierowanych w stronę obrońcy. Nie inaczej było 12 marca po pierwszym meczu w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Szczegółami na platformie X podzielił się Tomasz Urban.

Kacper Potulski z kolejnym świetnym spotkaniem. Taka nagroda od Niemców

"Kacper Potulski z najlepszą notą (2) z całej drużyny za mecz z Sigmą Ołomuniec od AZ, a więc lokalnej gazety, która zajmuje się Mainz. Napisano, że "Mister Conference" znowu zaliczył przekonujący występ i imponujące jest to, z jakim spokojem rozwiązuje sytuacje boiskowe" - ogłosił ekspert od Bundesligi w Eleven Sports. "W Bildzie też 2 i też jest to najwyższa nota w zespole (ale tutaj do spółki z Poschem i Sano). W uzasadnieniu napisano, że zawsze kiedy Kacper dostaje szansę, to ją wykorzystuje i że znowu zagrał bezbłędnie, dojrzale i na dużym spokoju" - dodał.

Rozwiń

Za chwilę może być tak, że FSV Mainz stanie się za mały dla prężnie rozwijającego się defensora. Niedawno informowaliśmy o zainteresowaniu Polakiem ze strony niemieckich gigantów. Wychowanka Lechii obserwują między innymi Bayern Monachium, Borussia Dortmund czy Bayer Leverkusen. Więcej TUTAJ.

Kacper Potulski ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Potulski Hesham Elsherif AFP

Kacper Potulski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Roman Kosecki ocenił Raków Częstochowa po meczu z Fiorentiną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport