Nastolatek pod obserwacją Urbana. Potem werdykt z Niemiec. Nie wahali się

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Już tylko tydzień pozostał do ogłoszenia listy powołanych zawodników przez Jana Urbana na baraże o awans do tegorocznych mistrzostw świata. Sam selekcjoner nie próżnuje i regularnie obserwuje kandydatów do gry w reprezentacji. Opiekun kadry narodowej w czwartkowy wieczór rzekomo wybrał się do Czech, by podziwiać w akcji Kacpra Potulskiego. Nastolatek kolejny raz w obecnie trwającym sezonie pokazał się z naprawdę dobrej strony. Potwierdziły to oceny zamieszczone w niemieckich mediach.

Jan Urban
Jan Urban miał pojawić się w Czechach na meczu Kacpra PotulskiegoSTANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJIAFP/Newspix

Czy Kacper Potulski jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje w seniorskiej reprezentacji Polski? Coraz więcej na to wskazuje. Rzekoma obecność Jana Urbana na meczu w Ołomuńcu nie była zapewne przypadkowa. O wizycie selekcjonera "Biało-Czerwonych" poinformował Marcin Borzęcki. "Czy to oznacza, że będzie powołanie?" - zapytał się. Jedno jest pewne, po ostatnim gwizdku trener kadry mógł być dumny ze swojego rodaka. Co prawda FSV Mainz zremisował z miejscową Sigmą, ale defensorzy spisali się bez zarzutu, bo potyczka zakończyła się wynikiem 0:0.

Dla osiemnastolatka rodem z Gdańska to kolejny powód do dumy w wyjątkowym dla niego sezonie. Dopiero kilka miesięcy temu zadebiutował w Bundeslidze. Ponadto ma już na przykład gola strzelonego Bayernowi Monachium. Niemieccy dziennikarze prześcigają się wręcz w pochwałach skierowanych w stronę obrońcy. Nie inaczej było 12 marca po pierwszym meczu w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Szczegółami na platformie X podzielił się Tomasz Urban.

Kacper Potulski z kolejnym świetnym spotkaniem. Taka nagroda od Niemców

"Kacper Potulski z najlepszą notą (2) z całej drużyny za mecz z Sigmą Ołomuniec od AZ, a więc lokalnej gazety, która zajmuje się Mainz. Napisano, że "Mister Conference" znowu zaliczył przekonujący występ i imponujące jest to, z jakim spokojem rozwiązuje sytuacje boiskowe" - ogłosił ekspert od Bundesligi w Eleven Sports. "W Bildzie też 2 i też jest to najwyższa nota w zespole (ale tutaj do spółki z Poschem i Sano). W uzasadnieniu napisano, że zawsze kiedy Kacper dostaje szansę, to ją wykorzystuje i że znowu zagrał bezbłędnie, dojrzale i na dużym spokoju" - dodał.

Za chwilę może być tak, że FSV Mainz stanie się za mały dla prężnie rozwijającego się defensora. Niedawno informowaliśmy o zainteresowaniu Polakiem ze strony niemieckich gigantów. Wychowanka Lechii obserwują między innymi Bayern Monachium, Borussia Dortmund czy Bayer Leverkusen. Więcej TUTAJ.

Zawodnik w czerwono-białej koszulce kontroluje piłkę klatką piersiową podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna grupa kibiców na trybunach oraz inny zawodnik z opaską kapitana.
Kacper PotulskiULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden z nich w czerwonej, drugi w żółto-czarnej koszulce, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach.
Kacper PotulskiHesham ElsherifAFP
Młody mężczyzna w sportowej kurtce i koszulce z emblematem reprezentacji Polski stoi na stadionie piłkarskim, trzymając w rękach ubrania. W tle widoczne żółte siedzenia oraz grupa kibiców.
Kacper PotulskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
