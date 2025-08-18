Partner merytoryczny: Eleven Sports

Następca Szczęsnego skreślony przez Urbana? Selekcjoner mówi wprost: Tracimy go

Michał Chmielewski

Od nieco ponad miesiąca Jan Urban jest nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. W poniedziałek 63-latek udzielił wywiadu kanałowi "Meczyki". Jednym z wątków rozmowy była kwestia bramkarzy, którzy mogą liczyć na powołania do kadry. W pewnym momencie dziennikarze dopytywali trenera o Marcina Bułkę, który niedawno przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Urban po chwili zastanowienia powiedział wprost, co myśli o takiej decyzji młodego golkipera.

Jan Urban podczas konferencji prasowej
Jan Urban podczas konferencji prasowejAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Na początku lipca Marcin Bułka odszedł z OGC Nice. Od dawna mówiło się, że polski bramkarz powinien opuścić francuską drużynę i spróbować sił w zdecydowanie większym klubie. Bułkę łączono chociażby z Milanem, Sunderlandem czy innymi zespołami z Premier League.

Finalnie skończyło się na przenosinach do... Saudi Professional League. 25-letni golkiper za 15 milionów euro trafił do zespołu Neom SC, który jest beniaminkiem ligi saudyjskiej. Na mocy czteroletniego kontraktu pięciokrotny reprezentant Polski ma zarobić około 40 milionów euro.

Polsat SportPolsat Sport

Jan Urban o przenosinach Bułki do Arabii Saudyjskiej:

W poniedziałkowe popołudnie o transferach reprezentantów Polski do egzotycznych lig wypowiedział się Jan Urban. Dziennikarze "Meczyków" wypytywali go o Krzysztofa Piątka oraz wspomnianego Marcina Bułkę. Przypomnijmy, polski napastnik za dziesięć milionów euro opuścił turecki Basaksehir i trafił do katarskiego Al-Duhail SC.

W końcu selekcjoner został dopytany, czy Bułka transferem do Arabii Saudyjskiej oddalił się od polskiej kadry. - W pewien sposób tracimy go z pola widzenia (...) Chodzi też o to, jakie wymagania przed bramkarzem stawia taka liga. Jeśli rozmawiamy o bramkarzach - tutaj nie mamy problemu - mamy ich kilku na dobrym poziomie - rozpoczął.

    - W jakiś sposób, na pewno to nie pomaga Bułce, że wybrał taki kierunek. Ale trenerzy bramkarzy będą wiedzieli, kto ma być powołany, czy w hierarchii ktoś będzie wyżej czy niżej - podsumował Jan Urban, który nie chciał ujawniać, kto będzie "jedynką" między słupkami za jego kadencji.

    Debiut w roli selekcjonera 63-latek zaliczy 4 września. Wtedy to reprezentacja Polski na wyjeździe zmierzy się z Holandią w eliminacjach mistrzostwach świata. Zaledwie trzy dni później "Biało-Czerwonych" czeka domowe stracie z Finlandią.

    Mężczyzna w garniturze rozmawiający podczas konferencji prasowej, z mikrofonem przed sobą, na tle ściany z logotypami sponsorów
    Jan UrbanFoto OlimpikAFP
    Mężczyzna w garniturze z niebieskimi okularami stoi przed ścianką z logotypami sponsorów, patrząc lekko w górę, oficjalna atmosfera konferencji prasowej.
    Jan UrbanAdam BurakowskiEast News
    Sportowiec w zielonej koszulce po zakończonych zawodach lekkoatletycznych, w tle rozmyta publiczność na stadionie.
    Marcin BułkaMarcin GolbaAFP

