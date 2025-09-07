Nadszedł czas podsumowań. Reprezentacja Polski ma za sobą wrześniowe zgrupowanie, przy okazji meczów eliminacyjnych do mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni zagrali z Holandią na stadionie De Kuip w Rotterdamie oraz z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Był to zarazem debiut Jana Urbana w roli selekcjonera Polaków.

Wśród powołanych nie zabrakło zaskakujących nazwisk. Szkoleniowiec zabrał ze sobą m.in. Przemysława Wiśniewskiego z włoskiej Spezii, Arkadiusza Pyrkę z St. Pauli czy Jana Ziółkowskiego, który dopiero co zamienił Legię Warszawa na AS Romę. Były także powroty Roberta Lewandowskiego oraz Kamila Grosickiego, którzy w ostatnich miesiącach zdążyli ogłosić swoją rezygnację z gry dla kadry narodowej.

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Gola na wagę punktu strzelił Matty Cash, który pokonał Barta Verbruggena strzałem w okienko. Jednak znacznie istotniejszy mecz zagraliśmy z Finlandią. Tutaj udało się spełnić obowiązek i wygrać 3:1. Dzięki temu, po pięciu kolejkach Polacy mają na koncie 10 punktów, tyle samo, co podopieczni Ronalda Koemana. Ci mają jednak zaległe spotkanie do rozegrania.

Wielkie zwycięstwo Polski z Finlandią

Strzelanie przeciwko Finlandii rozpoczął Matty Cash w 27. minucie spotkania. Jakub Kamiński podał piłkę do ustawionego nieco z tyłu prawego obrońcy, który silnym niskim uderzeniem zza pola karnego dał prowadzenie Polakom. Jeszcze przed przerwą kibice mieli kolejny powód do radości. Piotr Zieliński zagrał górną piłkę do Roberta Lewandowskiego, który pokonał fińskiego bramkarza strzałem po krótkim słupku. Do szatni biało-czerwoni schodzili więc z dwubramkowym prowadzeniem.

Po przerwie Polacy nie ustali w atakach. W 55. minucie swojego drugiego trafienia szukał Robert Lewandowski. Ten, w prostej dla siebie sytuacji uderzył tak, że golkiper gości zdołał wybronić uderzenie. Był jednak bezsilny wobec dobitki Jakuba Kamińskiego. Wynik spotkania ustalili Finowie. W 88. minucie Łukasza Skorupskiego pokonał Benjamin Kallman, który wykorzystał zagranie z boku pola karnego.

Oto bohaterowie zgrupowania. Oni zaplusowali najbardziej

Po meczu Polski z Finlandią weszliśmy na serwis X, by zobaczyć, co do powiedzenia mają kibice oraz eksperci. Wiele pochwał płynie w stronę Jana Urbana, który zaskarbił sobie sympatię kibiców nie tylko dzięki korzystnym wynikom, ale i uspokojeniu atmosfery w zespole.

- Wszedł jak do siebie i robi 4 punkty na najważniejszym zgrupowaniu tych eliminacji. Ogarnął chaos z opaską, Lewy się odblokował, Cash gra i strzela, powołania z Ekstraklasy się bronią - pisze jeden z użytkowników serwisu X.

- Brawo! Po pierwszym zgrupowaniu wygranym tylko i wyłącznie Trener Jan Urban. Jak tak dalej pójdzie, to będzie lepiej niż za czasów Nawałki! - zawarł odważną tezę kolejny.

- To zupełnie inna reprezentacja. Walczyła, grała odpowiedzialnie, ofensywnie. Widać, że Jan Urban "uwolnił" tych zawodników - brzmi kolejna opinia.

Komentujący mecz Dariusz Szpakowski również skomentował wrześniowe zgrupowanie w wykonaniu Jana Urbana. Przyznał na antenie TVP, że wśród piłkarzy widać zaangażowanie. Nie krył zadowolenia z tego, że nowy szkoleniowiec przywrócił reprezentacji jakość, której ostatnio brakowało.

A kto najbardziej zyskał po tym zgrupowaniu? Trudno się nie zgodzić z tymi typami jednego z użytkowników serwisu X.

- Wygrani tego zgrupowania? Kamiński, Cash (choć gra w kratkę). Lewandowski (wrócił po zamieszaniu, strzelił), Wiśniewski (koncentracja do końca następnym razem!!), ekstraklasowicze, Trener Jan Urban - zaufajmy!

Rozwiń

Swoje opinie wydał również serwis internetowy TVP Sport. Najwyższą ocenę (8) uzyskał Jakub Kamiński. W uzasadnieniu czytamy:

- Było go dużo na boisku i to w różnych miejscach. Taka swoboda bardzo dużo mu dała. Najpierw wypracował gola Cashowi, odbierając piłkę Finowi w pozornie przegranej sytuacji. Potem napędził kontrę, na koniec której dobił strzał Lewandowskiego.

Laury zbiera również Matty Cash. Jeden z internautów w serwisie X przyrównał go do legendarnego brazylijskiego obrońcy, Cafu.

Rozwiń

Następne mecze reprezentacji Polski w październiku. 9. dnia miesiąca zagramy towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później z Litwą na wyjeździe.

Litwa - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kamiński w meczu Polska - Finlandia Micha³ Meissner PAP

Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław Wiśniewski Piotr Dziurman/REPORTER East News

Piotr Zieliński, Matty Cash i Nicola Zalewski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News