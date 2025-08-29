Najpierw powołania, a teraz taka informacja. Urban wskazał kapitana kadry

Zbliżają się mecze eliminacyjne mistrzostw świata 2026. Przypomnijmy, że mundial rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 4 września biało-czerwoni zagrają z Holandią na wyjeździe. Natomiast 7 września zmierzymy się z Finlandią u siebie. Polacy będą chcieli się zrewanżować za poprzednią porażkę 1:2.

Jan Urban ogłosił powołania na wrześniowe zgrupowanie. Pełna lista znajduje się TUTAJ. Jest kilka zaskoczeń oraz powrotów.

Jan Urban wybrał kapitana reprezentacji Polski. Wszystko jasne

Od czerwca głośną kwestią jest rola kapitana reprezentacji Polski. Pamiętamy, jak Michał Probierz w dyskusyjnych okolicznościach odebrał opaskę Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Stało się to na, jak się okazało, kilka dni przed dymisją byłego już selekcjonera biało-czerwonych. Pamiętamy też, że po ogłoszeniu tej decyzji Lewandowski oznajmił w mediach społecznościowych, że rezygnuje z gry dla kadry, dopóki trenerem będzie Probierz.

Dziś jednak selekcjonerem jest Jan Urban, a napastnik FC Barcelony wrócił do składu. Tym samym, jak ogłosił szkoleniowiec za pośrednictwem profilu Łączy nas piłka, oddaje Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską.

Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej

Jan Urban kontynuuje przekazywanie swoich decyzji. Na wicekapitana mianował Piotra Zielińskiego, a na trzeciego w tej roli - Jana Bednarka. Tym samym, selekcjoner polskiej kadry zamknął temat kapitana w kadrze narodowej.

- Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować - zakończył Urban.

Rozwiń

Rober Lewandowski i Karol Świderski w trakcie meczu Polska - Litwa Mateusz Birecki AFP

Piotr Zieliński JOSE SALGUEIRO AFP

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP