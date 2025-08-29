Najpierw powołania, a teraz taka informacja. Urban wskazał kapitana kadry
Dziś Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze eliminacji mistrzostw świata 2026. Później, tłumacząc swoje wybory, wyjaśnił jeszcze jedną sporną kwestię. Selekcjoner wskazał, kto będzie kapitanem kadry narodowej.
Zbliżają się mecze eliminacyjne mistrzostw świata 2026. Przypomnijmy, że mundial rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 4 września biało-czerwoni zagrają z Holandią na wyjeździe. Natomiast 7 września zmierzymy się z Finlandią u siebie. Polacy będą chcieli się zrewanżować za poprzednią porażkę 1:2.
Jan Urban ogłosił powołania na wrześniowe zgrupowanie. Pełna lista znajduje się TUTAJ. Jest kilka zaskoczeń oraz powrotów.
Jan Urban wybrał kapitana reprezentacji Polski. Wszystko jasne
Od czerwca głośną kwestią jest rola kapitana reprezentacji Polski. Pamiętamy, jak Michał Probierz w dyskusyjnych okolicznościach odebrał opaskę Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Stało się to na, jak się okazało, kilka dni przed dymisją byłego już selekcjonera biało-czerwonych. Pamiętamy też, że po ogłoszeniu tej decyzji Lewandowski oznajmił w mediach społecznościowych, że rezygnuje z gry dla kadry, dopóki trenerem będzie Probierz.
Dziś jednak selekcjonerem jest Jan Urban, a napastnik FC Barcelony wrócił do składu. Tym samym, jak ogłosił szkoleniowiec za pośrednictwem profilu Łączy nas piłka, oddaje Robertowi Lewandowskiemu opaskę kapitańską.
Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej
Jan Urban kontynuuje przekazywanie swoich decyzji. Na wicekapitana mianował Piotra Zielińskiego, a na trzeciego w tej roli - Jana Bednarka. Tym samym, selekcjoner polskiej kadry zamknął temat kapitana w kadrze narodowej.
- Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować - zakończył Urban.